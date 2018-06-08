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影／我是「空間風格師」！8年級生創業引話題

2018-06-08 18:34聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台北都會區寸土寸金，不少人購屋後沒錢裝潢，有人則選擇租屋蝸居。不想花大錢，又想住得舒適，成了都會人的共同心聲。一群平均24歲的8年級生半年前共同創立了《Lo Fi House空間風格設計》團隊，透過輕裝潢、燈光布置，輕鬆打造個人居家風格，受到不少人喜愛，也顛覆了一般人對住宅改造的想像。

一般人可能會問，「住宅改造有什麼了不起？」，但是進一步了解後才發現，這群年輕人在大學所學都不是室內設計，全靠自我進修，以及興趣來累積基本功。她們不但沒有設計證照，也沒學過專業的設計繪圖，憑著努力累積經驗，結合想像力、創造力，以及溝通能力，成功變身八年級的創業典範。

Lo Fi House團隊曾幫租屋族設計房間、也有房東因為喜歡他們的設計風格而找上門合作、另也曾幫公司設計會客空間，甚至連Youtuber都找上他們設計直播背景。他們表示，很幸運地因為接案範圍廣泛，有許多機會做嘗試，在短時間內累積設計經驗，未來也不會設限領域。

團隊中2名設計師魏珊、鄭宇彤都畢業於元智大學管理學院，當初兩人因為都喜歡設計，且對居家風格興趣雷同，而有了攜手創業的目標。魏珊說，空間風格師在國外相當盛行，在台灣卻罕見，許多人聽到她的職業後仍滿頭霧水，最常被誤會是室內設計師，希望以後讓更多人認識這個行業。

宇彤則說，小時候她就會拿螺絲起子拆家具，大學時期很愛逛IKEA，幾乎每個月都會買一件新家具，後來家裡裝潢，她試著布置自己的房間，從油漆選色、風格設定樣樣包辦，成了她的第一個作品，之後她改造朋友房間，現在已變成一份職業。她說，隨著團隊成立半年多，累積了不少經驗值，面對挑戰時也更得心應手。

不過空間風格師工作看似療癒且享受，背後卻有不少辛酸故事，團隊透露，做這行隨時要與業主保持溝通，一忙起來一天工作更長達16個小時。魏珊說，有時還得處理突發狀況，像她負責採購，就曾有過在網路上買家具，貨到後卻發現不夠堅固的情況，只好臨時衝去找家具行加工，才免於開天窗。

回顧創業艱辛，魏珊笑說，沒有設計底子的她，一開始也沒想到自己能走到現在，她勉勵年輕人，不必被科系等框架設限，「想做什麼，去做就對了，也許過程中有許多挫折，但學習的過程會非常快」。她也希望藉自身經驗打破現行的台灣教育體制，就業並非只能和科系做連結，生活中存在許多的可能。

這群年輕人，不拘限於所學，而是透過興趣及交流，積極上網查資料，打造出團隊獨有的改造風格，他們也強調，不需購買太多新傢俱，並且帶著屋主一起動手改造，除了不浪費資源外，也能享受創作的難忘回憶，讓住宅不只是吃飯睡覺的地方，還賦予家的溫馨氛圍。

空間改造實例。Lo Fi House提供
空間改造實例。Lo Fi House提供
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八年級生魏珊（後）、鄭宇彤（前）創業成為空間風格師。記者吳佩旻／攝影
八年級生魏珊（後）、鄭宇彤（前）創業成為空間風格師。記者吳佩旻／攝影
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