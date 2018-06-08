四大高風險醫美手術 未來只准特定專科醫師開刀

2018-06-08 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



為管理醫美亂象，衛福部修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，明訂削骨、中臉部拉皮、抽取量5000毫升以上的抽脂及腹部整形四大高風險醫美手術，未來只准領有訓練證明的專科醫師操刀。新制最快8月底上路。

醫美市場吸金，因過去未限制醫師施術資格，除了外科醫師，未取得專科醫師的住院醫師、平常不開刀的內科、小兒科醫師等均投入其中，卻也使醫美亂象頻傳，發生不少整形猝死事件。

衛福部醫事司長石崇良表示，該部邀集醫師公會全聯會及美容醫學相關團體討論後認為，削骨、中臉部拉皮、抽取量5000毫升以上之抽脂及腹部整形等四大手術，因需要全身麻醉，其手術風險性較高，遂納特管辦法管理。

石崇良說，未來若要施行上述四大手術，醫師須具部定專科醫師資格，也應接受過相關訓練並領有證明。另也規範施行醫美手術時，應有另一位醫師同時在場執行麻醉業務，以保手術過程安全無虞，若有突發情形也可協助處置。