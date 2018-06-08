晚期肺腺癌治療新契機 免疫療法已成抗癌顯學

2018-06-08 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



晚期肺腺癌治療出現新契機，2018美國癌症醫學年會正式發表最新IMpower150研究報告，化療、標靶、免疫藥物等三合一、雞尾酒療法被證實不管PD-L1的表現量高低，或基因是否變異，均能有效延長病人存活率，進一步分析基因變異族群產生標靶抗藥性瓶頸，以及肝轉移存活較差的兩個次族群的治療效果，則可降低近5成死亡風險。

遠赴美國，參與這項醫學盛會的台北榮總腫瘤醫學部顧問敎授蔡俊明指出，這次大會重點為免疫療法的突飛猛進。臨床研究成功比率遠遠高於失敗，相關研究發表上千篇，令人興奮。如果以燈火來比喻標靶藥物，那免疫療法如同太陽，一旦升起，將終結黑暗，此時免疫療法如同破曉黎明，未來發展充滿想像空間。

IMpower150證實，化療、抗血管新生、免疫藥物等三合一療法對於晚期肺腺癌的療效，蔡俊明比喻，化療有如點火器，而標靶藥物則負責清除路障，免疫藥物則打開自體免疫系統的煞車，讓消防車（免疫細胞）直衝入火場，殺死癌細胞。

該項研究負責人為佛羅里達醫院癌症中心教授醫師Mark A. Socinski，６月５日於美國癌症醫學會發表這項跨國晚期肺腺癌大規模研究，共有26個國家、1202名晚期肺癌患者參與此臨床試驗，台灣則包括台大、北榮、林口長庚、彰基、馬偕、三總等13家醫學中心。

「這是一項劃時代的肺腺癌治療藥物三代同堂創新研究」Mark A. Socinski說，傳統晚期肺腺癌治療以化療為主，十幾年前加入標靶藥物，但並非每個晚期肺腺癌患者都能用標靶藥物，即使符合資格，在用藥後一兩年後，將因抗藥性而失去療效，這項研究將老中新三代藥物結合在一起，為晚期肺癌治療開啟了新紀元。

據統計，台灣肺癌患者以肺腺癌為主，其中6成基因突變，過去腫瘤醫界認為基因突變的肺腺癌患者，免疫治療的效果有限，不過，標靶藥物終將產生抗藥性，ＩＭpower150是全世界第一也是目前唯一正式發表的研究，讓癌友在化療時，也加上抗血管新生標靶藥物以及免疫藥物，等於是三合一、雞尾酒治療，結果證實，可有效降低近5成死亡風險。

在肺癌肝轉移部分，一般來說，肝轉移的肺癌患者大多只能活幾個月，治療效果相當差，該項研究發現，接受三合一治療，可延長整體存活期，同樣降低近5成死亡風險。