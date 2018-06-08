台鐵局長：不管有無公司化 票價都須調整
交通部長賀陳旦今表示，台鐵公司化的幾個條件都已成熟，可以好好討論這件事，未來公司化後也會墊高各種成本，呼籲外界支持調整票價。台鐵局長鹿潔身受訪表示，票價收入占了台鐵營收80％，對財務結構有很大影響，台鐵已經23年沒調整票價，因此不管是否公司化，未來票價都需要調整。
鹿潔身說，鐵路企業化經營是全球趨勢，希望大家用正面角度看待，希望工會不要一味反對，希望共同討論未來公司化走向，營造更好的經營環境、條件，過程中也會確保員工權益，加強溝通。
鹿潔身表示，行政院要求交通部研擬適合台鐵的待遇制度，現在已經委託專業顧問公司研究報告，檢討待遇問題，針對鐵路職業特性，研議適合的方向，最快今年會有答案。鹿潔身說，這項研議不是為了調薪，由於鐵路工會長期認為待遇不佳，跟高考起薪有落差，造成人才不願進來，為了解決此問題，才會希望針對事業特性研究適合的待遇制度。
鹿潔身說，台鐵新興債務已達1200億，在公司化過程中需要處理，尤其台鐵23年以來都沒調整票價，台鐵票價佔了營收80%，對財務結構有很大影響，因此票價是很重要的事情，不管有無公司化，都需要調整票價，給予台鐵合理的經營條件，永續經營。
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