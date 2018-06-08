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生產過剩！收購去化的青蕉堆成山 令人心疼

2018-06-08 10:00聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

為了挽救香蕉價格，農委會以每公斤5元收購青蕉次級品，收購場所堆滿即將去化當飼料的...
為了挽救香蕉價格，農委會以每公斤5元收購青蕉次級品，收購場所堆滿即將去化當飼料的香蕉，農民辛勞付諸流水，看了令人心疼不已。圖／屏東南州地區農會提供
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為了搶救蕉價，農委會前天晚上緊急宣布將以每公斤5元收購格外品青香蕉，昨一整天，農民把盛產的青蕉放置到政府指定的合作社場、農會等地繳交；由於宣佈5元收購前，產地的青蕉上貨僅有4元，因此政府宣布收購後，農民不論是上等還是格外品，全都送到指定場所收購，香蕉堆成小山高，令人心疼。

屏東南州地區農會總幹事黃俐甄表示，原本政府收去化的次級品青香蕉是3元，但後來調高為5元，但是地區的農民年紀大，有嚴重的資訊落差，地方不可能一直在網路上等待官方發布消息，因此要次級品去化要收購多少錢，在哪裡收都不清楚，因此有的農民還是交給收購商，賣的價格並不好，有的賣4元、有的賣2元，她已經請各地村長、產銷班盡量發布訊息，讓農民知道。

黃俐甄表示，光南州地去農會昨天一天就收了8公噸，因為政府的收購去化格外品青蕉價格每公斤5元，比批發盤商收的價格好，因此農民不論是上等蕉、中等蕉、或者要去化的格外品香蕉全都拿來交給政府收購，看著年長的農民，騎著機車就載香蕉來，這些漂亮的香蕉直接去化，這樣好的東西，不能去市場，農民沒賺到錢，實在令人很心疼。

她說，另一端，農會也很努力地請食品加工廠幫忙，若有參加農會香蕉共同運銷的農民，農會也繼續協助農民催熟，催熟費用由農會吸收，盡可能地協助農民度過難關；請外界不要再說農民搶種，這些年長的農民，只想在自己的土地上，靠自己的能力種點作物求溫飽僅此而已。

高雄美濃區農會總幹事鍾清輝表示，看著全身噴著香蕉汁的83歲老婆婆前來農會，真的很令人不捨，為了幫助農民，美濃區農會也找了廠商合作，廠商以10元價格收購農民好的青香蕉，讓農民直接受益，同時，農會也拚命去找銷售通路幫忙販售，政府、農會、民間這樣拉抬，昨天產地的上等青蕉，已經回到每公斤7元了，產地與消費端，一起協助農民度過難關。

為了挽救香蕉價格，農委會以每公斤5元收購青蕉次級品，收購場所堆滿即將去化當飼料的...
為了挽救香蕉價格，農委會以每公斤5元收購青蕉次級品，收購場所堆滿即將去化當飼料的香蕉，農民辛勞付諸流水，看了令人心疼不已。圖／屏東南州地區農會提供
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為了挽救香蕉價格，農委會以每公斤5元收購青蕉次級品，收購場所堆滿即將去化當飼料的香蕉，農民辛勞付諸流水，看了令人心疼不已。圖／屏東南州地區農會提供
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為了挽救香蕉價格，農委會以每公斤5元收購青蕉次級品，收購場所堆滿即將去化當飼料的...
為了挽救香蕉價格，農委會以每公斤5元收購青蕉次級品，收購場所堆滿即將去化當飼料的香蕉，農民辛勞付諸流水，看了令人心疼不已。圖／屏東南州地區農會提供
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農民香蕉美濃

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