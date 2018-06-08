親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

一幅VOGUE封面掀風暴 沙烏地公主們的「血色童話」

攤開吳音寧「會做事」事件簿 蔡英文同路人

何時颱風活躍期？ 賈新興：7月中旬後或許有機會

2018-06-08 08:24聯合報 記者楊德宜╱即時報導

賈新興指出，7月15日中旬後，預估的西北太平洋季風就將開始，或許有機會醞釀颱風生...
賈新興指出，7月15日中旬後，預估的西北太平洋季風就將開始，或許有機會醞釀颱風生成的活躍期。圖擷自賈新興臉書
分享
何時可能又會有颱風的活躍期？天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，氣候上7月16日中下旬後，西北太平洋的季風開始，同時也宣告颱風活動的開始；今年在梅雨缺席下，6月上旬後半南海和菲律賓就已蠢蠢欲動。

今年第5號颱風馬力斯今天凌晨生成，賈新興指出，之後可能海上的盛宴就暫時歇一些，到了7月15日中旬後，預估的西北太平洋季風就將開始，或許有機會醞釀颱風生成的活躍期。

他說，還有段時間，預測也會有變動，需持續關注。

【中央社／台北8日電】中央氣象局觀測，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已在今天清晨2時，形成今年第5號輕度颱風「馬力斯」，研判未來朝日本琉球群島前進，對台灣無直接影響，沿海易有長浪。

氣象局說，馬力斯目前位在鵝鑾鼻東南方900公里海面上，未來將朝琉球群島南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響。

至於第4號輕度颱風「艾維尼」昨晚登陸廣東，今天清晨2時位於鵝鑾鼻西方約900公里。

氣象局預測，艾維尼未來24小時有機會減弱為熱帶性低氣壓，但雲系將在10日影響台灣，全台都有機會下雨。

氣象局說，雖然兩個颱風對台灣都無直接影響，但隨颱風逐漸靠近，今天起西南部、東半部及澎湖沿海易有長浪，提醒民眾到海邊活動注意安全，未來一週台灣天氣較不穩定，出門最好帶雨具備用。

颱風天氣動態

相關新聞

彭啟明：兩颱距離遠不夠強 無雙颱環伺或雙颱襲台問題

2018-06-08 08:14

降雨不到歷年四成 桃園水情燈號今由藍轉綠

2018-06-08 06:00

兩颱目前無直接影響…今高溫36度 下午雷陣雨要注意

2018-06-08 04:53

颱風假放不放 由氣象局、縣市長視訊決定

2018-06-08 00:03

路跑狂用免洗杯 堆近四百座101大樓

2018-06-07 23:49

台彩拚「粽」獎 今起加碼

2018-06-08 00:03

鄭明典一張照片看天空多乾淨 在台北就能遠眺大霸尖山

2018-06-08 07:58

輕颱馬力斯生成 吳德榮：並無雙颱效應

2018-06-08 07:06

擴散條件稍差 局部地區橘色警戒

2018-06-08 04:46

健康你我他／聽信賣藥電台…骨鬆纏身才覺醒

2018-06-08 00:10

拯救偏鄉肝苦人 肝基會募款助篩檢

2018-06-08 00:07

誤把鹼水當飲料 2歲童消化道潰瘍

2018-06-08 00:05

專業觀點／尿尿卡關 常是心理作用

2018-06-08 00:00

我的經驗／一只寶特瓶 幫我找回「尿尿」信心！

2018-06-07 23:57

59歲男確診日本腦炎 南市首例

2018-06-07 23:38

得意的一天和阿基師「端」粽情 開發五穀粽

2018-06-07 23:13

想善終自己決定 病主法108年上路

2018-06-07 22:50

安捷攜手飛特立 培育飛行機師人才

2018-06-07 20:13

雙贏彩貳獎獎金支出限2000萬元 挨批「包贏不包輸」

2018-06-07 20:05

48歲老菸槍戒菸多年 胸背痛急診竟是癌末

2018-06-07 19:49

直擊前線中的前線 金門大膽島開放觀光

2018-06-07 19:40

連日午後雷雨 南部水情有挹注

2018-06-07 19:28

夏日兒童便祕增 醫師籲補水

2018-06-07 19:24

喘息也能很知性 照顧者逛故宮憶青春

2018-06-07 18:22

小心！睡眠不足恐害你變肥、工作效率低甚至早死

2018-06-07 17:50

影╱長澤雅美連莊台灣觀光代言人 是烏龍茶迷妹

2018-06-07 17:01

立法院網站充公益平台 免費幫忙公益團體打一個月廣告

2018-06-07 16:56

台灣唯一！華航獲選為IATA提名委員會十大成員

2018-06-07 16:53

選擇安樂死 最後這麼多人後悔了

2018-06-07 16:34

全台有網購經驗者達99％ 網購不失控的3個小訣竅

2018-06-07 16:11

下週油價可能再跌 汽油降0.1元

2018-06-07 15:48

得意的一天和阿基師 「端」粽情

2018-06-07 15:35

全球十大道地美食目的地 高雄上榜

2018-06-07 15:07

LINE Pay接地氣打贏「場景戰」 3年攻下280萬用戶

2018-06-07 14:58

曲家瑞：自信，是誠實面對心中那個你不想看到的自己

2018-06-07 14:54

5成上班族有便祕！這7種食物少吃

2018-06-07 14:52

影／這些東西帶好運 今彩539三頭獎都在這一家

2018-06-07 14:49

影／病人自主權法明年上路 每縣市至少一實施醫院

2018-06-07 14:37

在荷蘭安樂死 約八分之一的人曾反悔

2018-06-07 14:30
看更多

熱門文章

選擇安樂死 最後這麼多人後悔了

2018-06-07 16:34

管控風險 台彩宣布雙贏彩貳獎總上限2,000萬元

2018-06-07 19:40

母離家28年後過世 他不爽被要求付安葬費：她只是陌生人

2018-06-07 18:22

點肉圓+乾麵90元還沒吃飽 台大教授抱怨物價很貴

2018-06-07 09:47

2018星座生肖血型最強運組合 前十名天蠍座包辦六名

2018-06-07 13:45

全台14縣市大雨特報！慎防短時強降雨

2018-06-07 14:29

媳婦應該出錢孝敬婆婆？黃越綏：媳婦有錢也是孝敬娘家的母親

2018-06-07 09:24

雙贏彩貳獎獎金支出限2000萬元 挨批「包贏不包輸」

2018-06-07 20:05

得意的一天和阿基師 「端」粽情

2018-06-07 15:35

颱風外圍環流影響全台周日有雨 南部東部雨勢較大

2018-06-07 11:56

生酮飲食與一般均衡飲食差在哪？一張圖解析

2018-06-07 14:27

全家啤酒霜淇淋 漱口後酒測未超標

2018-06-07 18:20

小7店員教男童寫數學作業 網：最強職業

2018-06-07 15:34

兩颱目前無直接影響…今高溫36度 下午雷陣雨要注意

2018-06-08 04:53

影／這些東西帶好運 今彩539三頭獎都在這一家

2018-06-07 14:49

為了拿2000買彩券 人夫怒叫6個月孕妻墮胎

2018-06-07 12:28

赴日旅遊哪裡最愛自駕？第一名不意外 北海道拿第二

2018-06-07 10:20

北海岸黑喉魚鮮嫩料理正當季 名列十大好吃魚種

2018-06-07 10:27

好威！全球10大美食旅遊地 海產之都高雄高居第二

2018-06-07 12:18

佛蒙特咖哩甜甜圈來了！連3天買2送1 台灣獨賣

2018-06-07 12:09

連日午後雷雨 南部水情有挹注

2018-06-07 19:28

一蘭拉麵誤認顧客吃霸王餐 服務員強拉顧客遭批

2018-06-07 14:18

幾歲上幼兒園最好？網友經驗：早點去可學東西、晚點去比較少生病…

2018-06-07 10:41

今日星座運勢／射手 耕耘專業與第二專長 有助未來

2018-06-08 00:00

颱風假放不放 由氣象局、縣市長視訊決定

2018-06-08 00:03

鄭明典一張照片看天空多乾淨 在台北就能遠眺大霸尖山

2018-06-08 07:58

降雨不到歷年四成 桃園水情燈號今由藍轉綠

2018-06-08 06:00

給「高敏感」的你－不敢拒絕的人該如何勇於說不

2018-06-07 11:38

想善終自己決定 病主法108年上路

2018-06-07 22:50

健保不給付 醫改會憂：病人自主權利法上路成空殼

2018-06-07 11:39

台彩拚「粽」獎 今起加碼

2018-06-08 00:03

影╱長澤雅美連莊台灣觀光代言人 是烏龍茶迷妹

2018-06-07 17:01

每餐限量20客！ 美福推紐約客單人餐2000元有找

2018-06-07 14:31

【蕭郁書色彩占卜】你現在最無法忍受的是什麼？

2018-06-07 09:42

退休後重返職場 勞動部：可參加職災保險

2018-06-07 12:18

48歲老菸槍戒菸多年 胸背痛急診竟是癌末

2018-06-07 19:49

「蛋黃哥」迷要瘋了！日本麥當勞最懶冰淇淋、玩具登場

2018-06-06 19:19

澎湖萬安演習 鬧街空無一人

2018-06-07 17:37

僅限一周！高雄國賓飯店吃Buffet送龍蝦尾

2018-06-07 16:57

全球十大道地美食目的地 高雄上榜

2018-06-07 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top