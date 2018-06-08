何時颱風活躍期？ 賈新興：7月中旬後或許有機會

2018-06-08 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



賈新興指出，7月15日中旬後，預估的西北太平洋季風就將開始，或許有機會醞釀颱風生成的活躍期。圖擷自賈新興臉書 分享 facebook 何時可能又會有颱風的活躍期？天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，氣候上7月16日中下旬後，西北太平洋的季風開始，同時也宣告颱風活動的開始；今年在梅雨缺席下，6月上旬後半南海和菲律賓就已蠢蠢欲動。

今年第5號颱風馬力斯今天凌晨生成，賈新興指出，之後可能海上的盛宴就暫時歇一些，到了7月15日中旬後，預估的西北太平洋季風就將開始，或許有機會醞釀颱風生成的活躍期。

他說，還有段時間，預測也會有變動，需持續關注。

【中央社／台北8日電】中央氣象局觀測，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已在今天清晨2時，形成今年第5號輕度颱風「馬力斯」，研判未來朝日本琉球群島前進，對台灣無直接影響，沿海易有長浪。

氣象局說，馬力斯目前位在鵝鑾鼻東南方900公里海面上，未來將朝琉球群島南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響。

至於第4號輕度颱風「艾維尼」昨晚登陸廣東，今天清晨2時位於鵝鑾鼻西方約900公里。

氣象局預測，艾維尼未來24小時有機會減弱為熱帶性低氣壓，但雲系將在10日影響台灣，全台都有機會下雨。

氣象局說，雖然兩個颱風對台灣都無直接影響，但隨颱風逐漸靠近，今天起西南部、東半部及澎湖沿海易有長浪，提醒民眾到海邊活動注意安全，未來一週台灣天氣較不穩定，出門最好帶雨具備用。