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彭啟明：兩颱距離遠不夠強 無雙颱環伺或雙颱襲台問題

2018-06-08 08:14聯合報 記者楊德宜╱即時報導

彭啟明指出，這兩個颱風距離很遠，而且不夠強，所以沒有雙颱環伺，或是雙颱襲台的問題...
彭啟明指出，這兩個颱風距離很遠，而且不夠強，所以沒有雙颱環伺，或是雙颱襲台的問題。圖／氣象局提供
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今天凌晨位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，發展成為今年第5號颱風馬力斯，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這名稱是由菲律賓所命名，是快速的意思，預計將以拋物線的形式，在台灣東方海面轉彎，往日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響，但要留意可能東部海面在這兩三天風浪會明顯增強。

而第4號颱風艾維尼，這幾天緩慢地打轉，原來中心登陸雷州半島，然後又轉回來到海南島，今天又第三次登陸廣州，彭啟明說，3次登陸不是很稀奇，但卻是第一個登陸3次的初颱，這幾天廣東因為颱風的連續打轉，累積降於高達400-500毫米，在當地已經有災情發生，艾維尼登陸後，今明兩天應該會迅速減弱成為熱帶性低氣壓，而下周一、下周二，會隨整個北方系統南下，水氣可能會接近台灣附近。

彭啟明指出，這兩個颱風距離很遠，而且不夠強，所以沒有雙颱環伺，或是雙颱襲台的問題，台灣剛好位於兩個中間，預計這兩三天到周日都還算晴朗，仍舊是高溫炎熱，尤其台北都會可能在中午前後發展到35-37度高溫，但午後陣雨預期將會增多，尤其周日開始增強，可能延續時間較久一些，下周一、下周二雨勢可能分布面積稍多一些，全台都有降雨機會，但降雨量仍有待觀察，而溫度也會稍微下滑幾度，沒那麼炎熱了。

下周大致上，除了下周一北方系統，微弱鋒面通過外，將是屬於西南風主導的型態，水氣將會略多，彭啟明指出，也要留意可能偶有中小尺度系統發展，會有明顯的午後陣雨，更要留意閃電雷擊可能較多。而台灣能否較穩當的有較豐沛的雨量，可能就要等下周有幾波的變化了，預期每天還是典型的夏季天氣，但都有些降雨機會，一直持續到端午節後，接下來太平洋高壓有機會逐步接手，轉為明顯的夏季天氣。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

明天各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高的天氣，各地近中午高溫約32至36度，至於午後雷雨的範圍以各地山區及中南部平地為主，另外東半部及恆春半島非午後時段也有零星短暫陣雨或雷雨。

周日至下周二熱帶性低氣壓及其外圍雲系影響，全台各地皆有機會下雨，下周三及下周四熱帶性低氣壓雖遠離但仍在低壓帶的範圍內，天氣不穩定，全台各地仍有較高降雨機率，這段時間雨量的多寡與熱帶性低氣壓的路徑及其減弱後水氣分布有相當大的關聯；隨著熱帶系統逐漸靠近，從今天起西南部、東半部及澎湖沿海易有長浪出現，海邊活動請注意安全，而且未來1周台灣附近環境較不穩定，水氣多，各地容易下雨，出門請帶雨具備用，並隨時更新氣象資訊。

15日至17日台灣依然位於低壓帶內，天氣較不穩定，低壓帶內熱帶系統的位置、路徑及強度發展都會影響到天氣，不確定性較高；時序進入汛期，有強降雨等劇烈天氣發生的機率。

彭啟明颱風

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