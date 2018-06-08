鄭明典一張照片看天空多乾淨 在台北就能遠眺大霸尖山

2018-06-08 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今晨天氣晴朗、能見度好，中央氣象局副局長鄭明典在臉書分享一張照片，指他在氣象局，就能欣賞到遠在距離將近80公里的大霸尖山。圖／翻攝自鄭明典臉書 分享 facebook 今晨天氣晴朗、能見度好，中央氣象局副局長鄭明典在臉書分享一張照片，指他在氣象局，就能欣賞到遠在距離將近80公里的大霸尖山，「久違了，大壩！」

他說，東北風帶來涼爽又乾淨的空氣，清晨的溫度相當舒服，但是太陽一出來就很有威力，他今天在氣象局樓上賞大霸尖山，應該是今年第一次。

今明兩天各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。