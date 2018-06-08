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雙颱目前無直接影響…今高溫36度 下午雷陣雨要注意

降雨不到歷年四成 桃園水情燈號今由藍轉綠

2018-06-08 06:00聯合報 記者高詩琴╱即時報導

石門水庫大壩區底部泥土裸露。記者高彬原／攝影
石門水庫大壩區底部泥土裸露。記者高彬原／攝影
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經濟部水利署表示，由於石門水庫從三月至今降雨量不到歷年四成，考量到正值稻作抽穗大量用水期，為完成桃園第一期稻作供灌，決議桃園地區今天起，水情燈號從正常藍燈調整為「水情稍緊」綠燈。

水利署指出，雖然桃園地區水情燈號調整，台南及澎湖地區依然維持黃燈，高雄地區則維持綠燈。其餘地區為水情正常藍燈。

水利署表示，依水情現況，石門水庫由於三月至今降雨量不到歷年四成，雖已由台北自來水事業處加強調度水量，但正值稻作抽穗大量用水期。為努力完成桃園地區第一期稻作供灌，會議決定桃園地區今天起水情燈號由正常藍燈調整為「水情稍緊」綠燈。

水利署表示，考量到近日熱帶擾動活躍，常有豪大雨警示，水利署將「一手抗旱、一手防汛」。水利署5月以來，已4次開設豪雨應變小組，要求各局做好各項防汛減災整備工作，抽水機汰換務必儘速完成。

水利署說，中、北部區域仍應持續加強灌溉管理，採取最節水方式完成一期稻作供灌。考量石門水庫供水量大且一期稻作仍進行供灌中，水情變化快速，請農委會協助桃園及石門農田水利會實施節水灌溉及儘量使用埤塘用水、科技部及工業局輔導桃園地區科學園區及工業區自主節水5%。

石門水庫水利署

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