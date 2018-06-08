今高溫36度 下午雷陣雨要注意

2018-06-08 04:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天上午天氣穩定，近中午高溫偏高，約32至35度，由於風向導致的沉降效應將使得竹苗以及嘉義以南的區域出現36度以上的高溫，下午各地山區及中南部的平地仍有機會出現午後雷陣雨，且有局部大雨發生的機率，東半部地區位於迎風面，一整天皆有零星短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，週六各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高的天氣，各地近中午高溫約32至36度，至於午後雷雨的範圍以各地山區及中南部平地為主，另外東半部及恆春半島非午後時段也有零星短暫陣雨或雷雨。

下周日至下周二熱帶性低氣壓及其外圍雲系影響，全台各地皆有機會下雨，下周三及下周四熱帶性低氣壓雖遠離但仍在低壓帶的範圍內，天氣不穩定，全台各地仍有較高降雨機率，這段時間雨量的多寡與熱帶性低氣壓的路徑及其減弱後水氣分布有相當大的關聯。