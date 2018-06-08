台彩拚「粽」獎 今起加碼

2018-06-08 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



台彩端午加碼，買氣強強滾。 圖／台彩提供 分享 facebook

慶端午、開財運。台灣彩券公司昨表示，最受民眾喜愛的大樂透，自六月十五日起連四期加碼序號抽獎，加碼期間保證送出四○個一百萬元及四萬個兩千元。「BINGO BINGO賓果賓果」本周五起也連續加碼十六天。

台彩表示，公益彩券第四屆以來，每年前五月平均開出十三注億元頭獎獎金，但今年前五月就開出十六注。

最近兩個億元頭獎都在中部，五月廿一日威力彩端午頭獎加碼二億元，當期頭獎在台中市開出，一注獨得二點五億元；接著大樂透於五月廿九日在彰化縣開出，一人獨得八億元，創公益彩券第三屆來大樂透第二高的單注頭獎獎金，也是第四屆以來最高單注頭獎獎金。

大樂透今年端午則加碼送出超過四萬個加碼獎項，六月十五至廿六日連續四期，每期保證送出十個一百萬元及一萬個兩千元。購買加碼各期的大樂透，每注均可獲得一次抽獎機會，吸引不少民眾預購，將加碼彩券一次買齊。

每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，從今起至廿三日連續加碼十六天，「基本玩法」一～六星九個獎項獎金加碼，獎金最高變兩倍；簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由六倍提高為七倍，「猜單雙」猜中「單」或「雙」獎金倍數，將由六倍提高為七倍。即起可到各投注站購買端午加碼各期彩券，做公益、「粽」大獎。