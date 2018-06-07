路跑狂用免洗杯 堆近四百座101大樓

路跑運動近年蔚為流行，但無形中製造許多塑膠垃圾，如免洗杯等消耗品。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

路跑蔚為流行，也製造出許多塑膠垃圾。綠色和平基金會估計，去年全台路跑快八百場，使用的免洗杯就可堆疊出三九四座一○一大樓。台北市環保局表示，年底台北馬拉松將示範「減塑路跑」，鼓勵跑者自帶水杯、選擇是否領取跑衣，未來也考慮要求所有路跑活動須比照辦理。不少縣市聞訊昨表態跟進。

綠色和平昨召開記者會說，去年國內有七八四場路跑，以每場四千至五千名參賽者計算，至少使用四百萬個免洗杯，發放三百萬件紀念衫，且紀念衫通常由合成纖維製成，洗滌後產生的微塑膠纖維可能破壞海洋生態。

綠色和平昨也公布民調，一○六八名參加過路跑的受訪民眾中，逾六成認為主辦單位和跑者應一起努力減少使用一次性塑膠製品，逾七成願自備水杯、兩成五支持主辦單位準備可重複使用的水杯；五成七支持主辦單位以「選配」方式，讓消費者自行決定是否領取跑衣，並彈性調整報名費。

台北市環保局副局長蔡玲儀昨與會說，台北馬拉松每年參賽者約兩萬七千人，具高度指標，今年與綠色和平合作落實「綠色永續馬拉松」，鼓勵跑者自帶水杯，或發送可重複使用的杯子讓跑者使用，且讓跑者自選是否領取跑衣；未來相關措施建立完善後，擬要求所有向台北市申請路跑比賽的單位，納入相同的環保措施。

綠色和平專案主任羅可容說，日後將持續與其餘大型路跑賽事主辦單位溝通，宣導將環保規範列進賽事審核流程。

台中市環保局長白智榮支持「減塑」路跑，但希望由主辦單位報名做起；另該市訂有「台中市盛會城市低碳活動指引」，訴求低碳飲食、綠色運具、資源零廢棄、環境友善，這幾年大甲媽祖遶境就已逐步推廣「減塑遶境」，有廿個宮廟響應。

高雄市體育處長周明鎮說，高雄一年有多場馬拉松、路跑嘉年華，市府和主辦單位都會鼓勵跑者「自帶水杯」，未來會繼續推動響應「減塑路跑」。去年舉辦馬拉松月的彰化縣環保局長戴瑞文也表示，考慮跟進在馬拉松活動推廣減塑。