想善終自己決定 病主法108年上路

2018-06-07 22:50 中央社 台北7日電



20年多來，台灣推動安寧醫療並立法，善終觀念漸趨普及，明年「病人自主權利法」上路後，民眾將能預先決定在邁入生命末期、植物人時的醫療處置，不讓家人承擔抉擇的重擔。

高齡85歲的前體育主播傅達仁因不堪癌末痛苦，赴瑞士安樂死機構通過評估，也力推台灣安樂死合法化，盼人人都能「善終」，今天他在瑞士如願安樂死。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅告訴中央社記者，在傳統觀念中，「死亡」往往是禁忌的話題，誰提誰觸霉頭，但短短1年內，傅達仁決定安樂死，掀起社會大眾的關注。

黃勝堅說，早期醫師們被教導「醫師的責任就是救命」，卻忘了告訴他們，當遇到醫療極限或是現行醫療無法治療的病人時，應該怎麼辦，因此許多醫師即便知道眼前病人「救不起來」，仍會盡全力搶救。

因此，早年在加護病房擔任醫師的黃勝堅，就曾見過病人天天打強心針、裝呼吸器，打點滴打到整個人浮腫到不成人樣，急救時還可能壓斷肋骨、口鼻流血，或是因電擊讓皮膚變得一片焦黑。

在這過程中，不僅病人飽受痛苦，病人家屬內心的煎熬可想而知，除了家屬間彼此責怪為何不放手，腦中留下的也全是痛苦記憶，連帶引發醫病糾紛，撕裂家庭和社會。直到台灣導入安寧緩和醫療，才漸漸重視病人的權利，有了善終的觀念。

黃勝堅說，最初「善終」意味著「人有自然死的權利」，當一個病人的生命只剩下最後幾個月，有權利維持舒適、拒絕影響尊嚴的治療手段；後來也有人認為「善終」是一種責任，透過安寧醫療讓家屬不再需要替病人決定救或不救，反倒彌補了家庭成員間的裂痕，也讓社會更和諧。

經過多年的努力，台灣已經有「安寧緩和醫療條例」保障善終權利，民國96年也推動「拒絕心肺復甦術或維生醫療」（DNR）註記到健保卡，從98年起只有2萬人註記，截至去年底暴增至53萬人，代表民眾對於善終、安寧醫療的接受度已愈來愈高。

推動善終的路就如同蓋房子，必須一步一步來，從一開始推動安寧醫療，讓民眾了解生命的自主權、尊嚴權，明年初上路的「病人自主權利法」則是一大重要的里程碑，也是亞洲第一部病人自主權利的專法。

黃勝堅解釋，「病人自主權利法」就是由病人預立醫療決定，在面臨生命沒有尊嚴的時候，例如生命末期、永久植物人、不可逆昏迷等情況下，提前替自己選擇不接受急救、插管等治療。