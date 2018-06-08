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誤把鹼水當飲料 2歲童消化道潰瘍

2018-06-08 00:05聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

誤食包鹼粽的鹼水，恐造成食道與胃灼傷。 記者林俊良／攝影
誤食包鹼粽的鹼水，恐造成食道與胃灼傷。 記者林俊良／攝影
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端午節將近，家戶忙著準備粽子過節，年僅2歲的小寶，趁家人不注意，自行打開冰箱，拿起未封口的飲料大口喝下。沒想到他喝到「鹼水」，小寶嘴巴紅腫、嘔吐不止，強鹼腐蝕食道，口腔、胃嚴重潰瘍出血，住院一個月後，才勉強吃得下稀飯，必須經過食道重建手術後，才恢復正常。

馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾說，鹼水屬於強鹼，無色無味，端午節前後都會有零星的類似案例，不慎喝到鹼水的民眾，傷害食道，輕者灼傷，嚴重者則會出現食道潰瘍、狹窄，需手術才能恢復。

小寶到院後，馬上安排胃鏡檢查，小寶僅喝一口，他的食道已被嚴重灼傷，口腔、胃都嚴重潰瘍出血。他提醒，強鹼對食道傷害極大，其腐蝕性傷害深、時間長，小寶住院一個月後，好不容易才能進食一點東西。

陳偉燾說，小寶出院後半年，因為嚴重嘔吐、吞嚥困難再次住院，發現他食道潰瘍、狹窄，兒童外科團隊協助他，進行食道重建手術，才得以恢復正常進食功能。

陳偉燾說，學齡前的孩童，難以辨別食物是否可食，先前曾發生誤食製作手工皂的「鹼水」案例，同樣引發食道傷害。

他提醒，若幼童仍不幸誤食強鹼、強酸，千萬別催吐，也不要灌食大量清水或牛奶，避免催吐及灌食過程中，造成食道或胃的二度腐蝕甚至破裂，建議迅速就醫，並將誤食液體與容器，一併帶到醫院，提供醫護人員判斷參考。

手術端午節腸胃道

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