拯救偏鄉肝苦人 肝基會募款助篩檢

2018-06-08 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



肝基會與7-ELEVEN合作，幫助偏鄉肝炎篩檢。 記者／胡經周攝影 分享 facebook

蔡阿公跟阿嬤都有慢性C型肝炎，平時兩夫妻住在鄉下三合院，院子前種蔬菜、水果自給自足，阿嬤輕微失智，日常起居得靠蔡阿公顧前顧後，但阿公因白內障及視網膜剝離動了三次刀，視力也不好。透過肝基會與7-ELEVEN合作，蔡阿公順利地接受C肝全抗病毒藥物治療，持續追蹤中。

肝基會執行長楊培銘昨天指出，推動患者定期追蹤、早期治療，可減少肝病惡化比率。但肝基會發現，舟車勞頓為影響偏鄉民眾就醫原因之一，嘉義四湖C肝病友必須換兩次客運才能到醫院，而且車班少，經常白天出門，晚上才到家。

今年起，肝基會與7-ELEVEN推出「保肝全壘打2.0-全方位醫療到點服務」，由專責醫師下鄉到點服務，個管師協助轉診、掛號、醫療諮詢，提高偏鄉肝炎患者的就醫率。4月起，在嘉義、雲林協助1087位B、C肝友，其中B肝患者636位，占58.5%。肝基會指出，B肝患者罹患肝癌機率是一般人的100倍。

楊培銘出，肝基會在雲林、嘉義等鄉鎮，測得C肝基因型可評估治療共計133人，也就是每4位C肝患者就有1人可以治癒，透過主動下鄉，也呼籲身體無異狀者也應定期檢查，將有效提高偏鄉B肝追蹤與C肝治療率。統一超商今年4月起展開今年「救救肝苦人」募款，支持肝基會下鄉篩檢肝病，鼓勵民眾愛心捐輸。