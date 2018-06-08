專業觀點／尿尿卡關 常是心理作用

排尿障礙除了膀胱問題引起，很大一部分與「心理因素」有關，焦慮、憂鬱的患者，都很容易出現排尿障礙，心因性引起的排尿障礙可以發生在任何年齡層，有些學童因課業壓力大、曾在如廁時遭受霸凌、有認廁所習慣的人，都可能會出現排尿障礙。

心因性引起的排尿障礙，可透過兩種方法改善，一是尋求精神科醫師協助，釐清心因性排尿障礙的原因，若是焦慮引起的排尿問題，可以服用抗焦慮藥物，另一種方法是尋求心理諮商師，找出排尿障礙最主要的原因。

一般來說，長期臥床患者若為移動容易排尿，主要是「神經性膀胱」引起，正常人排尿透過膀胱給予的壓力，但有些民眾膀胱無力，當腹腔因移動或起身產生壓力時，連帶造成膀胱產生壓力，進而排尿。此時，並非是按摩到膀胱，而是腹腔壓力給予膀胱壓力。

神經性膀胱常見中風、脊椎損傷、糖尿病控制不佳的患者，一般人排尿仍是依靠膀胱給予的指令。

另外，一般來說，外部按摩不太可能直接壓到膀胱，膀胱被骨盆腔保護著，即使外力撞擊，也不會直接撞到膀胱，除非骨盆腔嚴重破裂，才可能造成膀胱破裂。若一定要透過按摩才自覺可以排尿，恐疑似是心因性引起的排尿障礙。

諮詢╱台北醫學大學附設醫院

泌尿科主治醫師張景欣