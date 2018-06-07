我的經驗／一只寶特瓶 幫我找回「尿尿」信心！

2018-06-07 23:57 聯合報 巫火爐／屏東縣



排尿障礙很大一部分與「心理因素」有關。 圖╱123RF 分享 facebook

40歲出頭時，開始頻尿、尿量少、尿尿無力、尿不出來。門診接受醫師觸診與檢查，醫師說：「攝護腺微腫，還算正常；有餘尿、點點滴滴的尿和尿尿時間拖長一點，都在可以接受的範圍；至於頻尿、尿不出來，可能是心理因素，不必吃藥，注意觀察就好。」

走在泌尿科診間，碰到不敢外出且有嚴重尿尿障礙的前輩們，我心裡寬慰許多，告訴自己：「忘了尿事吧！沒問題的。」

雖告訴自己沒問題，但也知道只是安慰自己而已，因為尿不出來的問題越來越嚴重，到後來，只要旁邊有人，不管尿意有多急，就是尿不出來。

有人在就尿不出 我的膀胱怎麼了？

約莫7年前，友人載著我在高速公路上奔馳，忽然一陣尿急，急到友人不得不馬上停車，放我在路肩尿尿。「我的膀胱到底怎麼了？」心中不斷冒出這項疑問。

即使自己對著自己生氣、懊惱、沮喪也沒有用，上網查詢，說正常人的膀胱儲尿200c.c始會有尿意，300c.c.才會尿急，那我呢？我開始回想自己的尿量，結果竟對自己排尿次數、尿量狀況一片模糊，我開始渴望知道。

拿來刻有1000c.c.刻度的飲料罐，每尿必測。我發現當我有尿意時，排量尿從30c.c.到300c.c.都有，還發現自己晨起第1泡尿的尿量可以從200c.c.到600c.c，這樣的測量結果，證明我的膀胱是沒問題的！

自測排尿量OK 20年「尿事」有解！

有了信心，在公廁排排站的壓力變小了，多數時候都能尿出來了。我好高興，原來，長達近20年的尿尿困擾都是假象。為什麼能改善？心理學家說，人體的疾病，7到8成都是心因性問題。

最近2到3年，觀察外傭照顧中風臥床的丈母娘，每每換完尿布的瞬間，丈母娘馬上又拉又尿，醫師解釋，可能是因為彎腰和移動身體按摩到腸胃、膀胱所致。

既然按摩可發揮效果，我開始嘗試睡前和排尿後按摩膀胱。位置是恥骨上方，以雙手用力上下，約數分鐘，身子發熱或出汗後才停止。按摩時，每次總是感覺膀胱微微痠痠的、疼疼的、有餘尿的感覺；再尿，尿就又出來了，尿量約在100c.c.上下。

尿得乾淨，外出放心多了；臨睡尿乾淨了，夜半不必起來尿尿，當然好眠。台諺：「囡仔人放尿濺過溪，老大人放尿滴到鞋」的咒讖，不再困擾我。