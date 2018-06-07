雙贏彩貳獎獎金支出限2000萬元 挨批「包贏不包輸」

2018-06-07 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為管控獎金支出風險，台灣彩券公司今（7）天宣布，每周一至周六開獎的「雙贏彩」，將自6月11日、第43期起，調整貳獎總獎金上限為2000萬元，如單期中獎注數超過200注，則由當期所有中獎注數均分2000萬元。民眾自6月9日晚上8點05分後所購買的雙贏彩彩券即適用新制。

雙贏彩貳獎頻頻開出，日前甚至開出2407注，每注獎金10萬元，讓台彩狂賠超過創紀錄的2.4億元。據統計，2407注貳獎全台縣市都有開出，板橋一間投注站甚至一次開出40注，送走400萬獎金。

「台彩這樣做不合理、很糟糕！」北市金財神彩券行邢老闆表示，雙贏彩近期銷售量約成長3成，頭獎雖不好中，但貳獎有機會，可以吸引包牌客，現在獎金設限，包牌客會喪失包牌動力。頭獎沒累積也沒加碼、貳獎又設限，根本沒有誠意，痛批台彩是「包贏不包輸」。

邢老闆說，雙贏彩最大的風險就是開出熱門號，就會大賠，但也因為上次開出2千多注，造成媒體報導，產品熱銷，若加計廣告效應，其實很划算，台彩應該正面思考。

屏東義翔興彩券行吳小姐則體諒台彩的決定，她表示，雙贏彩設獎金上限對銷售量多多少少會有影響，但開出數量太多，台彩一定很吃力，為避免未來可能出現相同的狀況，設獎金上限也是不得不然的作法。

台彩主管表示，雙贏彩貳獎設限，是為了管控獎金支出風險，過去威力彩也曾調過頭獎金額。

為配合雙贏彩貳獎獎金上限的變更，台彩宣布，今（7）天晚間8點05分後將暫停雙贏彩的「預購」及「多期投注」，並於6月9日晚間8點05分恢復雙贏彩的「預購」及「多期投注」服務。