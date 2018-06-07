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影╱長澤雅美連莊台灣觀光代言人 是烏龍茶迷妹

2018-06-07 17:01聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本女星長澤雅美今年再度獲聘擔任台灣觀光形象代言人，今日出席東京舉辦的夏季台灣觀光記者會，長澤雅美說，台灣剉冰像雪花一樣的口感，讓她第一口就迷上，尤其她特別想嚐嚐看的馬祖的仙人掌冰。消暑除了吃冰，長澤雅美大力推薦台灣的酸梅湯與烏龍奶茶，酸梅湯酸酸甜甜的口感，日本人一定會喜愛；烏龍奶茶的茶包更是她每次一定會從台灣帶回日本的伴手禮，大嘆真希望日本也能推出這樣的飲料。

交通部觀光局2018年延續「Meet Colors!台灣」主題，長澤雅美拍攝宣傳片走訪了許多中南部的景點，包含彩虹眷村、高美濕地、林百貨及高雄圓山等，都讓她印象深刻，她除了推薦馬祖的藍眼淚，覺得充滿異國風情；也推薦日本民眾可以去貓空泡茶，看來她真的很喜歡烏龍茶。

交通部觀光局也為6月3日出生的長澤雅美準備了生日禮物，但她必須要闖過三關，第一個問題是何者是在日本大受歡迎的台灣水果？1.芒果、2.藍梅、3.櫻桃；第二題，台灣的郵筒與日本不同，分別是紅色與什麼顏色？第三題，有天燈故鄉之稱的地方是1.台南鹽水、2.台北平溪、3.彰化鹿港？長澤雅美都毫不猶豫的答出正確答案，也順利拿到觀光局長周永暉準備的生日禮物--用澎湖特有的玄武岩雕刻的印章，周永暉也邀請長澤雅美可以多到台灣的離島走走。

日本知名女星長澤雅美二度擔任台灣觀光形象代言人，除了這次拍攝宣傳片去了高美溼地，...
日本知名女星長澤雅美二度擔任台灣觀光形象代言人，除了這次拍攝宣傳片去了高美溼地，馬祖的藍眼淚也讓她印象深刻。東京記者蔡佩芳/攝影
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日本知名女星長澤雅美二度擔任台灣觀光形象代言人，配合「Meet Colors!台...
日本知名女星長澤雅美二度擔任台灣觀光形象代言人，配合「Meet Colors!台灣」主題，今日記者會造型十分鮮豔。東京記者蔡佩芳/攝影
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