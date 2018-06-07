影╱長澤雅美連莊台灣觀光代言人 是烏龍茶迷妹

2018-06-07 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本女星長澤雅美今年再度獲聘擔任台灣觀光形象代言人，今日出席東京舉辦的夏季台灣觀光記者會，長澤雅美說，台灣剉冰像雪花一樣的口感，讓她第一口就迷上，尤其她特別想嚐嚐看的馬祖的仙人掌冰。消暑除了吃冰，長澤雅美大力推薦台灣的酸梅湯與烏龍奶茶，酸梅湯酸酸甜甜的口感，日本人一定會喜愛；烏龍奶茶的茶包更是她每次一定會從台灣帶回日本的伴手禮，大嘆真希望日本也能推出這樣的飲料。

交通部觀光局2018年延續「Meet Colors!台灣」主題，長澤雅美拍攝宣傳片走訪了許多中南部的景點，包含彩虹眷村、高美濕地、林百貨及高雄圓山等，都讓她印象深刻，她除了推薦馬祖的藍眼淚，覺得充滿異國風情；也推薦日本民眾可以去貓空泡茶，看來她真的很喜歡烏龍茶。