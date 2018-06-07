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小童誤喝包粽鹼水 少少幾口受折磨8個月

2018-06-07 15:17中央社 台北7日電

2歲多的小寶誤喝包粽用的鹼水後嘔吐、嘴巴出血，食道嚴重灼傷，胃也遭腐蝕灰一片。不僅住院3週，因強鹼影響時間長，出院後半年又食道狹窄，前後8個月才脫離誤食夢魘。

收治小寶（化名）的馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾今天在記者會表示，小寶因自行開冰箱，看到沒封口的飲料瓶拿起就喝，沒想到竟是阿嬤準備包鹼粽的鹼水，緊急送急診。

陳偉燾說，檢查後發現，小寶的食道嚴重灼傷，口腔及胃也有潰瘍出血，胃組織灰一片，只能停止進食2週，直到治療3週後，口腔與胃部出血才改善且可吃得下稀飯、蒸魚及蒸蛋等軟食改以門診追蹤。

不過，因強鹼腐蝕性傷害深且影響時間長，小寶出院後半年又因嚴重的嘔吐及吞嚥困難就醫，經兒童外科團隊進行擴張術及食道重建手術後，才順利恢復正常飲食及作息，前後花了8個月時間才脫離誤食惡夢。

陳偉燾表示，鹼水屬強鹼，因無色無味，常被裝在塑膠瓶裡備用，若無明顯標示或放置高處，誤食風險很高。強鹼的腐蝕性高且造成的傷害較深層，臨床上併發症觀察期更長達6到10個月。製作手工皂也需用到鹼水，且生活中許多物品都是強鹼，如洗碗精、通樂，過去也曾發生小孩誤食通樂的不幸事件。

避免幼童吞食異物絕對是預防勝於治療，陳偉燾提醒，端午節前若要自製鹼粽或嘗試製作手工皂時，鹼水不要放在食品容器或飲料瓶內，也不要冰在冰箱，必須密封不易開啟且標示清楚、加註顯眼警告標語並妥善收好。使用鹼水時也需留意家中孩童動向，勿將鹼水放置於孩童伸手可及之處。

陳偉燾表示，過去曾認為，誤食異物可催吐，但若誤食強酸強鹼類又再催吐，可能會產生二度灼傷，最好的做法是帶著誤食的液體跟容器儘速送醫，也可先喝一杯（250c.c.）水或牛奶，稀釋強酸或強鹼，但不能喝太多，因水碰到酸鹼會發熱，可能會再有腐蝕的傷害。

2歲多的小寶誤喝包粽用的鹼水後嘔吐、嘴巴出血，食道嚴重灼傷，胃也遭腐蝕灰一片。不...
2歲多的小寶誤喝包粽用的鹼水後嘔吐、嘴巴出血，食道嚴重灼傷，胃也遭腐蝕灰一片。不僅住院3週，因強鹼影響時間長，出院後半年又食道狹窄，前後8個月才脫離誤食夢魘。照片提供／食藥署
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