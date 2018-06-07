全球十大道地美食目的地 高雄上榜

2018-06-07 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



線上訂房網Booking.com公布「全球十大道地美食目的地」名單，亞洲料理深獲全球旅客青睞，共有5個亞洲城市受推薦。高雄以新鮮豐富海產受到歡迎，高雄夜市琳瑯滿目的美食更讓到訪旅客讚不絕口。

Booking.com指出，馬來西亞成為大贏家，「怡保」與「新山」搶占兩個席次，海產之都「高雄」、味噌豬排發源地「名古屋」也躍上國際與其他城市齊名。除亞洲城市外，南美國家「巴西」、「秘魯」也因特色美食獲旅客盛讚，受推薦成為道地美食目的地。

Booking.com調查發現，超過六成（61%）的全球旅客會為了一嚐在地特色料理而決定下趟旅程的目的地。全球有34%的旅客，計畫在今年展開一趟美食之旅，顯示佳餚在旅行中的重要性絕對無庸置疑。

Booking.com調查，旅客若想要享受到最道地的美味料理，除了拜訪當地餐廳外，還有許多不同的方式可以體驗美味。數據顯示，全球有五成（51%）旅客想嚐嚐街頭小吃和夜市，更有超過半數旅客（54%）想試試更特別的用餐體驗─餐車小吃。

Booking.com也特別根據旅客評論整理出小吃控必朝聖的城市，其中，「新竹」的夜市與小吃，以結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，成為街頭小吃的精選城市之一。

Booking.com資深副總兼行銷總監Pepijn Rijvers表示：「美食在旅行中扮演了很重要的角色，影響著我們的決策，更影響著整趟旅行的體驗。品嚐道地美饌和街頭小吃是體驗文化、融入當地生活，以及探索新事物的好方法。從Booking.com旅客真實評論中，整理出大家最推薦的美食目的地，幫助旅客一次掌握關鍵情報，輕鬆展開舌尖上的旅行，體驗全球各地的好滋味」。