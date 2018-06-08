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世界最小型活版印刷機-「一張名片」小而簡的隨身印刷

2018-06-08 11:42聯合新聞網 有.設計 uDesign

不同於現今數位排版印刷品的簡便快速，傳統活版印刷運用鉛字，仰賴人工排版，飽含力道的墨印，呈現出來的質感與心意大不相同。隨著產業變遷，台灣僅存一家「日星鑄字行」，不忍看著傳統技藝逐漸式微，為延續活版印刷　保留逐漸被時代巨輪淘汰的老智慧。「一間印刷行」團隊發明【一張名片：隨身活版印刷機】，採用檜木等老建材，賦予木頭與活版印刷新使命，達成「再生」的核心價值和理念。

圖/一間印刷行提供。
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排版系統好上手，貼近使用需求。

改良傳統活版印刷機，精簡以往最讓人怯步的排版系統。讓您隨時隨地擁有最與眾不同、最有温度的名片成品。透過與日星鑄字行配合，字體選擇方面，繁體漢字有楷體、宋體、黑體三種，英文則每個字級有數種字體。另依據不同使用者需求，設計兩套印刷版型：名片版（簡易版）及萬用版（進階版）。前者不用自行設計版面，只需放入指定鉛字即可印刷；後者則可更完整體驗排版，自己決定行距和字距。

圖/一間印刷行提供。
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印刷步驟簡單易掌握，重溫油墨的手感與溫度。

除了購買鉛字做收藏和紀念，您是否實際體驗過活版印刷的力道與精神呢？「一間印刷行」研發岀滾軸結構，構思取之於傳統印刷機，手動印刷仍不失精準。【一張名片：隨身活版印刷機】結構簡單、技術門檻低、機體輕巧、可攜帶外出，與朋友分享印刷樂趣，最重要的，可即時即地印製名片！

圖/一間印刷行提供。
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經過嘗試與練習，素人亦能印製好名片。

考量到重量與可攜帶性，自家出產油性印台，並以膠製黑角取代金屬鉛角，實踐隨身印刷的無限可能。運用不同厚薄的卡紙與打印力度，呈現出各種字體的凹凸效果與顏色深淺變化，即使是同一個人，相同的排版和墨水顏色，亦可印製出獨一無二的名片。透過親手排版和印刷，遞上現印名片，感受着那明顯凹凸的手感，滿足感溢於言表！必定能給大家留下特別深刻的印象。

圖/一間印刷行提供。
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遠離塵囂，唯有慢下腳步才能享受的時光。

散發檜木香的機身，難以取代的油墨質地，每一張名片都由自己手動印刷。「一間印刷行」傳承美好，深具細節的老式氛圍，期待喚起更多人對舊年代的想像。在日常之中，收藏一件雋永工藝之作。「自己名片自己印」，讓更多人以新穎且不失趣味的方式去認識活版排版，去享受油墨印刷的踏實，去感受每張名片各自擁有的質樸表情。

圖/一間印刷行提供。
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繼日本優良設計獎後，榮獲金點設計獎Golden Pin Design Award最佳設計獎的肯定。「一間印刷行」團隊為慶祝產品順利量產至今屆滿一週年。即日起至六月底，一間印刷行商品全面享95折優惠，更多資訊請至有.設計uDesign查詢。

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