保肝全壘打2.0 協助偏鄉Ｃ肝患者就醫

相關新聞
國人瘋路跑 丟棄水杯高達394座101大樓2018-06-07 11:01
油價有望連二降 下周汽柴油估跌0.1、0.2元2018-06-07 11:01
找尋食之最美味 澎湃味蕾山形旅滋味2018-06-07 09:30
夢幻櫻花隧道 預約明年濟州島春櫻最美時節2018-06-07 09:15
輕颱馬利斯將生成 彭啟明：午後雷陣雨型態會改變2018-06-07 07:55
高雄蚊子有登革熱和瘧疾？ 疾管署批不實傳言 網友遭移送2018-06-06 22:51
颱風外圍環流影響全台周日有雨 南部東部將有較大雨勢2018-06-07 11:56
思覺失調症可醫治 及早發現復原效果好2018-06-07 11:55
健保不給付 醫改會憂：病人自主權利法上路也是空殼2018-06-07 11:39
影／郵局首辦O2O郵購站 QRCode一刷商品帶回家2018-06-07 11:30
台彩今年當財神 前5月開出16個億元頭彩2018-06-07 10:34
「Olle」騎單車漫遊濟州島偶來小路2018-06-07 09:06
5號颱風將形成 預估不撲台朝日本去2018-06-07 08:39
不只輕颱艾維尼 吳德榮：菲東方熱低壓成颱機率高2018-06-07 06:22
西半部午後時段 空品不佳2018-06-07 04:57
凌晨2：14台東近海規模4.3地震 最大震度3級2018-06-07 02:54
健康你我他／運動救骨鬆 只盼還來得及2018-06-07 00:22
端午健康吃粽 注意這幾步驟2018-06-07 00:22
化療+標靶+免疫 晚期肺腺癌治療新契機2018-06-07 00:22
熟睡打鼾 小心是心肌梗塞徵兆2018-06-07 00:22
今年首例 花蓮男嬰腸病毒死亡2018-06-06 23:59
北榮+社區醫療群 雙向轉診省錢2018-06-06 23:51
搶救香蕉大作戰 老闆娘發起「愛心挺蕉農」2018-06-06 22:09
樹木碰觸線路致大直300戶停電 已全數復電2018-06-06 21:36
舒眠健檢「沒風險」？ 醫師：仍有致死危機2018-06-06 21:19
端午連假 客運業者祭優惠增開直達車2018-06-06 20:53
日本自助旅遊必下載！上網、寄物、兌幣通通搞定2018-06-06 20:52
夏日瘋傳統藝術 為兒童辦生活周2018-06-06 20:40
下架違法民宿 Airbnb：房東申請流程中2018-06-06 19:17
米其林烹調法 全校把菜吃光光2018-06-06 18:56
公民團體：保護兒少 籲拒買啤酒霜淇淋2018-06-06 18:35
麻醉針可能致死 丙泊酚要專業操作2018-06-06 18:14
台鐵推銀髮便當 松子、彩蔬入菜2018-06-06 18:12
美國來的超鑽級「自然羊」 肉多汁咬下竟有淡淡花香2018-06-06 17:13
等近10年高雄新站亮相 這些站也華麗變身2018-06-06 16:56
誠品信義店3年來最大改裝 首創開賣生鮮蔬果到凌晨2018-06-06 16:46
慶端午 爺奶划「輪椅巨龍」逛總統府去2018-06-06 16:27
高雄地鐵工程收尾 加緊列車等動態測試2018-06-06 16:26
兒童免費、第2人只要55元！3大「戲水樂園」慶端午2018-06-06 16:18
熱門文章
故宮鎮館之寶翠玉白菜是三級品？故宮聲明這樣說2018-06-06 19:34
誇張慣老闆！打工請假一天 竟被扣薪5400元2018-06-06 12:37
高雄月薪59K 原來是加班120小時換的2018-06-06 17:08
全台15縣市大雨特報！慎防短時強降雨2018-06-06 13:13
等近10年高雄新站亮相 這些站也華麗變身2018-06-06 16:56
交往各付各的 女友卻要求他婚後「付20萬生產金」2018-06-06 12:26
不只輕颱艾維尼 吳德榮：菲東方熱低壓成颱機率高2018-06-07 06:22
米其林烹調法 全校把菜吃光光2018-06-06 18:56
輕颱馬利斯將生成 彭啟明：午後雷陣雨型態會改變2018-06-07 07:55
點肉圓+乾麵90元還沒吃飽 台大教授抱怨物價很貴2018-06-07 09:47
花蓮男嬰腸病毒死亡 今年第1起2018-06-06 15:02
高雄鐵路地下化8月通車不及 恐得延後1、2個月2018-06-06 12:27
孫藝珍機場時尚秀包 被網友發現與丁海寅「撞鞋」2018-06-06 19:52
丼飯超載！ 這兩家業者不手軟食材多到滿出來2018-06-06 23:05
胰臟腫瘤治療難 乾淨切除是唯一方法2018-06-06 14:22
豪雨特報！新北、宜蘭、桃園、新竹注意2018-06-06 15:17
最迷你超商！「OK mini」販賣機 嗶一下就能買2018-06-06 17:12
今日星座運勢／雙魚 桃花運旺 理財金錢好運佳2018-06-07 00:00
32歲男日搬百公斤 狗公腰變老人腰2018-06-06 12:41
樹木碰觸線路致大直300戶停電 已全數復電2018-06-06 21:36
搶救香蕉大作戰 老闆娘發起「愛心挺蕉農」2018-06-06 22:09
全球大學獲美專利排名公布 清大居全球23勝東京大學2018-06-06 15:49
誠品信義店3年來最大改裝 首創開賣生鮮蔬果到凌晨2018-06-06 16:46
除了透明行李箱 RIMOWA這一款更讓人想入手！2018-06-06 18:12
影／北市「天下第一攤」揭曉 市場美食14座金賞任你選2018-06-06 17:12
熟睡打鼾 小心是心肌梗塞徵兆2018-06-07 00:22
雙北桃宜大雷雨！慎防劇烈降雨雷擊2018-06-06 14:08
5號颱風將形成 預估不撲台朝日本去2018-06-07 08:39
下架違法民宿 Airbnb：房東申請流程中2018-06-06 19:17
金車進軍啤酒市場，BUCKSKIN首年產萬噸2018-06-06 16:49
媳婦應該出錢孝敬婆婆？黃越綏：媳婦有錢也是孝敬娘家的母親2018-06-07 09:24
舒眠健檢「沒風險」？ 醫師：仍有致死危機2018-06-06 21:19
到百貨吃一波首登台美食 日系品牌、外帶商機是主流2018-06-06 14:34
高雄地鐵工程收尾 加緊列車等動態測試2018-06-06 16:26
大雨特報！慎防雷擊強陣風2018-06-06 13:17
八面玲瓏首映會女星很拼 小安復古 凱特布蘭琪迪斯可2018-06-06 12:56
公民團體：保護兒少 籲拒買啤酒霜淇淋2018-06-06 18:35
日本自助旅遊必下載！上網、寄物、兌幣通通搞定2018-06-06 20:52
影／台酒最新8年甕藏帝雉陳高 百萬大酒甕已被收藏2018-06-06 19:20
凌晨2：14台東近海規模4.3地震 最大震度3級2018-06-07 02:54
留言