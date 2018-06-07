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保肝全壘打2.0 協助偏鄉Ｃ肝患者就醫

2018-06-07 11:52聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

肝病防治學術基金會從今年第二季起，與7-ELEVEN合作，首創從篩檢、衛教、追蹤、治療，提供一條龍全方位的醫療服務「保肝全壘打2.0—全方位醫療到點服務」，針對雲嘉地區1,078位Ｂ、Ｃ肝患者，提供肝病抽血、病毒量、Ｃ肝基因型與腹部超音波檢查，後續有需要掛號與轉診的患者，更有個管師協助，針對弱勢與交通不便的民眾，提供醫療與交通補助。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授表示，該服務是呼應政府推動健保補助Ｃ肝口服藥治療的政策，由專業醫師團隊主動下鄉，透過篩檢找出患者，提供各項協助縮短就醫路途，讓更多患者能治癒Ｃ肝。

肝病防治學術基金會總監黃婉瓊（左）與個管師陳盈如（右）分享在偏鄉協助Ｃ肝患者的心...
肝病防治學術基金會總監黃婉瓊（左）與個管師陳盈如（右）分享在偏鄉協助Ｃ肝患者的心路歷程。記者胡經周／攝影
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肝病防治學術基金會從今年第二季起，與7-ELEVEN合作，首創從篩檢、衛教、追蹤...
肝病防治學術基金會從今年第二季起，與7-ELEVEN合作，首創從篩檢、衛教、追蹤、治療，提供一條龍全方位的醫療服務「保肝全壘打2.0—全方位醫療到點服務」。記者胡經周／攝影
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肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授表示，該服務是透過篩檢找出患者，提供各項協助縮...
肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授表示，該服務是透過篩檢找出患者，提供各項協助縮短就醫路途，讓更多患者能治癒Ｃ肝。記者胡經周／攝影
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患者肝病健保

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