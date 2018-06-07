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輕颱馬利斯將生成 彭啟明：午後雷陣雨型態會改變

2018-06-07 07:55聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天至周六各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高。記者楊德宜／攝影
今天至周六各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高。記者楊德宜／攝影
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過去這兩天，台灣各地都有些午後雷陣雨，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，降雨的分布差異頗大，雖然沒有全面性的雨勢，但總算在山區有些較大降雨，這不見得下在水庫集水區內，但總算有點進帳，預計類似的天氣型態持續到周日，都是高溫炎熱山區午後陣雨的類型。

至於颱風動態，他說，昨天被正式命名的今年第4號颱風艾維尼，昨早登陸廣東雷州半島後，又打轉，重新登陸海南島，預期將滯留轉彎，逐漸往廣東方向前進，不過很慢，在未來幾天進入廣東內陸，減弱為熱帶性低氣壓或是一般的低壓，由於目前導引氣流不明顯，因此水氣的變動會比較大，暫時來看是不會接近台灣。

但他說，要留意這系統在減弱後，殘存的雲系會隨北邊的系統南下，配合微弱鋒面通過，下周一開始接近，北台灣應該會較有感的溫度略下滑一些，可能有些降雨，雨勢上仍有待評估。

另外一個在菲律賓東方的低氣壓，彭啟明指出，有機會發展成為今年第5號馬利斯，目前預測路徑將逐漸往北，在台灣東邊類似拋物線的轉向，往北向日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響，不過外圍的環流將在今天開始，逐漸讓台灣附近的風向轉向，過去從偏南風轉為偏東風或東北風，午後雷陣雨的型態也將有些改變，預計將逐漸以西半部到中南部為主。

彭啟明說，西南季風影響的大環境水氣增多，靠山區有發展午後雷陣雨，有時候雷雨帶會滯留也會移動，配合上海陸風環流，還會延伸出來，雨勢偶爾會下到晚上，民眾若遇到午後雷電交加，務必能避就避，戶外活動務必暫停，才能減少不必要的困擾，雖然被雷擊中的機會很低，但被擊中通常身體會遭遇很嚴重不可逆的變化，真的要注意。

中央氣象局說，今天至周六各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，僅南部、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨或雷雨；今天午後西半部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，明天、周六午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周三熱帶性低氣壓外圍環流或低壓帶影響，南部地區及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

彭啟明颱風天氣動態

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