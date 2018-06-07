不只輕颱艾維尼 吳德榮：菲東方熱低壓成颱機率高

2018-06-07 06:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天至周六各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 輕颱艾維尼昨天生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，輕颱艾維尼未來2、3天大致在廣東一帶，期間有可能因陸地的破壞，減弱為熱帶性低氣壓；未來的觀察重點在於其離開廣東、重回海上時的強度、結構，因為在海面上環流較容易維持，有時還會略為增強；故下周一當其通過巴士海峽配合北方鋒面雲系，各地降雨機率提高，至於雨勢的大小，則視艾維尼殘留環流的強弱而定，有不確定性，可再觀察。

另外他指出，菲律賓東方海面熱帶低壓持續發展中，成颱機率高；未來偏北轉東北行進，離台有段距離，無影響。

吳德榮說，今天至周日暖氣團影響，西半部高溫大多可達35、36度、台北不排除達37度或更高，各地晴朗炎熱，紫外線強；午後有局部雷陣雨，主要在山區，部分平地受影響。

下周一鋒面與艾維尼殘留的環流影響，氣溫下降，北台灣高溫約在29、30度，天氣轉涼；各地降雨機率提高、有明顯降雨；他說，雨勢的大小，則尚需視艾維尼殘留的水氣與鋒面而定。下周二、下周三天氣好轉，氣溫回升，天氣轉熱，西半部高溫又升至35、36度。

他說，下周四滯留鋒在台灣附近，大尺度的西南季風之軸線北移，一直到下周六台灣都處在西南氣流影響、容易有大量降雨的環境；美國(NCEP GFS)模式，也有類似的模擬，只是時間卻落後3、4天，顯示出模擬的不確定性，須持續觀察。

中央氣象局說，今天至周六各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，僅南部、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨或雷雨；今天午後西半部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，明天、周六午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。