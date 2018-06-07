凌晨2：14台東近海規模4.3地震 最大震度3級

2018-06-07 02:54 中央社 台北7日電



圖表／經濟日報提供 分享 facebook 根據中央氣象局發布地震報告，台東縣近海凌晨2時14分發生芮氏規模4.3的地震，震源深度4.8公里。

這起地震的震央位在台東縣政府東北方12.1公里，各地最大震度台東市3級，初鹿、卑南、東河2級，池上、綠島、成功1級。