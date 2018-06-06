公民團體：保護兒少 籲拒買啤酒霜淇淋

2018-06-06 18:35 中央社 台北6日電



全家與金色三麥合作，推出啤酒霜淇淋。 圖／全家便利商店提供 分享 facebook

臺灣酒駕防制社會關懷協會等公民團體今天呼籲全國家長，拒買由酒商與超商共同促銷的啤酒霜淇淋，同時督促不可販售含酒精的飲料與食品給兒少消費者，期待業者應積極自律。

臺灣酒駕防制社會關懷協會、台灣婦女團體全國聯合會、勵馨社會福利事業基金會等公民團體指出，此項啤酒霜淇淋儘管業者號稱為食品，但霜淇淋一向受到兒少消費者喜愛，含酒精的霜淇淋恐誤導兒少對酒(酒精)的認知，造成的不良影響令公民團體憂心。

酒駕防制關懷協會指出，全家便利商店一向支持贊助兒少關懷活動，公民團體期待全家採取自律的積極態度，不可將啤酒霜淇淋銷售給兒少消費者。

全家便利商店說明，啤酒霜淇淋酒精濃度含量低於0.5%，根據法規，屬於一般食品，並非酒精類產品。

不過，全家便利商店考量啤酒霜淇淋畢竟是以司陶特啤酒為原料進行製作，因此已自律性地完整揭露產品原料資訊，讓消費者在清楚商品成分後，可以自行選擇是否消費購買。

全家也說，關於霜淇淋的商品資訊在官網、店外海報和店內的霜淇淋機台都有清楚資訊，可供民眾參考。

精神科醫師杜恩年曾提出「未成年飲酒6大危害」，分別為妨礙腦部發育、記憶力專注力下降、酒精成癮、生殖系統病變、影響睡眠、肥胖，醫療界也提醒未成年要特別避免酒精危害。

公民團體呼籲酒商與超商業者，應採取高於現行相關法令的自律，不將酒精加入於任何誘導兒少消費者的產品中，避免誤導兒少消費者。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康