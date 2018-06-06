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2018戲曲生活週 劇碼談孩童電玩成癮

2018-06-06 17:04中央社 台北6日電

台灣戲曲中心推出「2018夏日生活週」，其中「明星節度使」劇碼探討孩童電玩成癮。傳藝中心主任吳榮順今天說，目標鎖定親子及青少年，盼能為台灣傳統藝術找到新的觀眾群。

國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心於暑假7、8月期間，推出親子主題「2018夏日生活週」，針對兒童、青少年和親子家庭群眾，規劃適合闔家觀賞的表演。包括「仲夏文學劇場」、「夏日來說唱」和「夏日瘋馬戲」三大主題共6檔表演節目，並結合安排講座、夏令營和市集活動。

國立傳統藝術中心主任吳榮順表示，常聽到孩童放暑假令家長頭痛，不知道要參加哪個夏令營，其實到劇場看戲很不錯，希望能為現代人的生活，創造更多接觸傳統藝術的機會。

「戲曲表演要有接班人，當然觀眾也得有接班人，台灣戲曲中心希望能開拓傳統藝術的新觀眾群，吸引未來主人翁走進劇場，讓劇場藝術留在孩童成長記憶中」。吳榮順說，因此這次特別選在暑假期間推出三套不同系列節目，歡迎親子一同來共賞。

「仲夏文學劇場」以豐富有趣的文學繪本為基底，加上傳統藝術演釋。其中江之翠劇場「行過洛津」，劇本由林榮三文學獎短篇小說首獎得主吳明倫，與新銳導演陳煜典，改編當代女作家施叔青「台灣三部曲」之首部作品「行過洛津」。

「行過洛津」是實驗戲劇結合南管，鋪展嘉慶咸豐年間的鹿港興衰，講述過客戲子許情三度抵台經歷，用劇場召喚出曲巷間，曾立地而生卻僅存口述的消逝生活。這場戲將傳統戲曲與現代劇場交織拆解，以獨具韻味的泉州聲調帶領，流轉昔日風華。

「仲夏文學劇場」中，還有風神寶寶兒童劇團全新製作的晴空小侍郎之「明星節度使」。該劇以童書作家哲也奇幻作品「明星節度使」發想，取材原著角色「愛打電動的小皇帝」為主軸，將傳統戲曲元素融合「電玩遊戲」，探討「自己的選擇」。

「明星節度使」導演許柏昂接受中央社記者訪問時指出，觀察現代生活中，許多孩子在餐廳吃飯時，都是一邊滑手機玩遊戲一邊吃飯，「明星節度使」從小朋友角度來剖析為什麼會電玩成癮，敘述孩子選擇沉迷遊戲的原因，藉此傳達「做自己的主人，每個選擇都是我的責任」。

「大人不要以為一昧覺得孩子只是愛玩遊戲，深究原因常是缺少父母陪伴、缺乏認同或心中有難過的事難以表達」，許柏昂說，「明星節度使」將傳統歌仔戲曲重新編排，以歡樂、有趣、幽默又誇張的唱跳方式呈現，期待能引發觀眾共鳴。

劇場親子

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