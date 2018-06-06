台新棉花田聯名卡 周二卡友日8折優惠
愈來愈多人提倡生機飲食，希望從吃來保養健康。台新銀行今天(6日)宣布，和棉花田生機園地合作發行「棉花田聯名卡」，搭上這股「有機新生活」，吃就要吃得更健康風潮。台新銀行支付金融處資深協理黃天麟表示，這張聯名卡就是棉花田VIP會員卡，持卡至店內消費天天有VIP9折優惠，每周二聯名卡「卡友日」，消費滿500送50抵用券，相當於8折優惠。
黃天麟表示，聯名卡還提供旅行社、機票、海外刷卡等旅遊相關消費最高1%現金回饋，及天天免費市區停車2小時優惠，機場接送588元起，租借海外漫遊無線分享器有6折優惠，首年申辦客戶有300元棉花田生日禮，滿額旅遊消費1%回饋無上限。另外，聯名卡店內消費0.6%將捐給「財團法人和諧有機農會基金會」，支持更多小農做有機土壤培養與認證。
黃天麟表示，棉花田生機園地店內的生鮮有機占比高達98%，是占比最高的連鎖有機品牌；且不同於其他品牌著重產品推銷，棉花田門市人員定期上課，親身試用後再跟客戶分享，門市人員會與客戶定期交流「選擇有機栽種無汙染的食材，透過正確方式烹調，讓食材兼具美味也保留最完整的營養」等話題；棉花田為加強食材把關，還自立實驗室，食材上架前均再次檢驗，確保民眾購買的食物，都能安心食用。
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