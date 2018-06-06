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豪雨特報！新北、宜蘭、桃園、新竹注意

2018-06-06 15:17聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局下午2時50分發布豪雨特報，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，新北、宜蘭地區及桃園、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北、南投、嘉義、台南、高雄、屏東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

中央氣象局下午2時50分發布豪雨特報。 圖／中央氣象局
中央氣象局下午2時50分發布豪雨特報。 圖／中央氣象局
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豪雨氣象局

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