衛福部推護病比入法 民團：修法倒退非常反對

2018-06-06 13:36 中央社 台北6日電



示意圖。台灣護理產業工會理事盧孳艷6日說，衛生福利部預告醫療機構設置標準修正草案，明定護病比，但草案沒考量工作負荷，是採全日平均護病比，修法方向是「倒退走」，非常反對。圖／ingimage 分享 facebook

台灣護理產業工會理事盧孳艷今天說，衛生福利部預告醫療機構設置標準修正草案，明定護病比，但草案沒考量工作負荷，是採全日平均護病比，修法方向是「倒退走」，非常反對。

衛生福利部醫事司5月23日預告「醫療機構設置標準」第12條之1修正草案，明定護病比，在急性一般病床的全日平均護病比，醫學中心不得高於9人、區域醫院及精神科教學醫院不得高於12人、地區醫院及精神科醫院不得高於15人。

盧孳艷與台灣勞工陣線成員孫友聯、台灣護理產業工會理事長張佑安、台北市立聯合醫院企業工會理事長蔡旻璋等人上午在立法院舉行記者會。孫友聯說，看到修正草案後有點驚慌，怎麼會用這樣的方式規定護病比，「是百分之百不能接受」，總統蔡英文曾承諾應合理護病比，必須停止只滿足資方利益的修法。

盧孳艷表示，護病比是醫院評鑑的必要項目，還連動健保給付，民間團體希望醫院讓護理人員、病人數字間有一定合理範圍，才不斷討論護病比，「總統都當作是競選口號」，衛福部這樣的修法方向是「倒退走」，護病比仍然太高，非常非常反對。

她建議應訂定專法，透過有效的課責和監督機制及明確的罰則，讓護病比不再只是紙上談兵；主張衛福部應參考國外護病比規定，如日本為1：7、美國及澳洲是1：5，確保各醫療院落實護病比，並以病人安全為中心。

張佑安說，全日平均護病比，根本無法反應每個護理師在每個班別的工作負荷；一般來說，一天中白天與黃昏或晚上，病情不會有太大差異，因此醫學中心以白班一病比訂為小於7，但小夜半、大夜班往往負荷超過合理範圍，衛福部的修法版本沒有考量實際工作量，建議應以三班統一護病比。