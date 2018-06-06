兒少「脫貧」帳戶參與率僅三成 民間單位點出這些問題

2018-06-06 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部社救司推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，實施至今一年，僅有3成符合資格者開戶。對此民間單位指出，不少符合資格的弱勢家庭裹足不前，除了因為收入並未大於支出一定比例，也有不少人擔憂這項政策是否長期穩定、不知會否因政黨輪替有變動、不清楚儲蓄經費是否會列為家庭收入而影響福利資格等。

家扶基金會社會工作處處長周大堯表示，家扶基金會內部今年初曾針對符合上述政策條件的對象進行調查，發現超過8成的家庭知道這項政策，但是參加意願仍低，主要原因包括收入無法大於支出一定比例，加上低社經家庭未來的用錢規畫不確定性較高。

周大堯說，不少弱勢家庭經常詢問的問題，還包括這項政策是否會長期穩定、會否因政黨輪替有變動、儲蓄經費是否會列為家庭收入而影響福利資格等。

兒童福利聯盟政策中心主任李宏文表示，最弱勢的家庭額外儲蓄的能力本就比一般戶弱，按照現行規定，開戶家庭若有6個月沒有穩定儲蓄，社工便會前往關心，但是6個月對於底層家庭而言恐稍嫌急迫。另外，脫貧所需要的幫助包含許多面向，社工無力扛起所有事情，舉例來說，跟金融有關的局處或許可在理財教育上提供較務實的協助。

李宏文也提到，現行參與率僅3成，若預算還剩6至7成，可考量放寬對象限制，讓許多「近貧家庭」受惠。他表示，部分「近貧家庭」可能名下有塊共同持份、卻無法動的山坡地，或受限於其他因素，導致無法取得低收或中低收的資格，這些家庭的孩子也不能參與兒少發展帳戶，相當可惜。第一線的社工是最能全面性評估個案需要、是否有發展潛力的一群，因此，建議將兒少發展帳戶的參與對象放寬，也讓民間單位能一同參與評估。