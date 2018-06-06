親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

拍桌怒罵假新聞 張忠謀退休前送蔡總統最後一份大禮

訂房被取消！日Airbnb民宿8成下架 台灣旅客哀嚎遍野

兒少「脫貧」帳戶參與率僅三成 民間單位點出這些問題

2018-06-06 11:58聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部社救司推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，實施至今一年，僅有3成符合資格者開戶。對此民間單位指出，不少符合資格的弱勢家庭裹足不前，除了因為收入並未大於支出一定比例，也有不少人擔憂這項政策是否長期穩定、不知會否因政黨輪替有變動、不清楚儲蓄經費是否會列為家庭收入而影響福利資格等。

家扶基金會社會工作處處長周大堯表示，家扶基金會內部今年初曾針對符合上述政策條件的對象進行調查，發現超過8成的家庭知道這項政策，但是參加意願仍低，主要原因包括收入無法大於支出一定比例，加上低社經家庭未來的用錢規畫不確定性較高。

周大堯說，不少弱勢家庭經常詢問的問題，還包括這項政策是否會長期穩定、會否因政黨輪替有變動、儲蓄經費是否會列為家庭收入而影響福利資格等。

兒童福利聯盟政策中心主任李宏文表示，最弱勢的家庭額外儲蓄的能力本就比一般戶弱，按照現行規定，開戶家庭若有6個月沒有穩定儲蓄，社工便會前往關心，但是6個月對於底層家庭而言恐稍嫌急迫。另外，脫貧所需要的幫助包含許多面向，社工無力扛起所有事情，舉例來說，跟金融有關的局處或許可在理財教育上提供較務實的協助。

李宏文也提到，現行參與率僅3成，若預算還剩6至7成，可考量放寬對象限制，讓許多「近貧家庭」受惠。他表示，部分「近貧家庭」可能名下有塊共同持份、卻無法動的山坡地，或受限於其他因素，導致無法取得低收或中低收的資格，這些家庭的孩子也不能參與兒少發展帳戶，相當可惜。第一線的社工是最能全面性評估個案需要、是否有發展潛力的一群，因此，建議將兒少發展帳戶的參與對象放寬，也讓民間單位能一同參與評估。

社工弱勢家庭家扶基金會

相關新聞

訂房被取消！日Airbnb民宿8成下架 台灣旅客哀嚎遍野

2018-06-06 11:27

嘉義台北都36.7度高溫 午後慎防短暫雷陣雨

2018-06-06 11:45

台鐵推2款銀髮族便當！開賣首日排人龍

2018-06-06 11:12

降低重機國道事故風險 他：禁絕非出路

2018-06-06 09:49

艾維尼颱風成形！明後天恐還有颱風生成

2018-06-06 09:48

淡水鹼粽竟驗出有毒硼砂 業者：不知道不能加

2018-06-06 11:56

恐龍衝進校園！反菸玩很大

2018-06-06 11:46

小燈泡案 社家署：3年內設154處社福中心

2018-06-06 11:45

香港視障青年首次遊台 體驗「聽」蔡明亮電影直呼有趣

2018-06-06 11:26

「止痛雞尾酒療法」合併微創 膝關節置換後不再劇痛

2018-06-06 11:22

芒種宣告盛夏到來 養生多吃補水食物

2018-06-06 11:09

多元計程車假掛牌真逃稅？ 業者最高可罰9萬

2018-06-06 10:50

兒少「脫貧」帳戶政策推動一年 申請率3成

2018-06-06 10:39

爸爸幫顧小孩 小心也會得「媽媽手」

2018-06-06 09:43

輕颱艾維尼今天生成 對台無直接影響

2018-06-06 09:37

起床後看不見誤認老花眼 錯過黃金治療期

2018-06-06 09:26

好幸運！10元買小五金 中統一發票千萬特別獎

2018-06-06 09:11

來台26年 非裔神父高福南邀教宗訪台

2018-06-06 09:00

菲東方熱低壓周六最接近台灣 可能帶來旺盛水氣

2018-06-06 08:19

表態挺北市中小學教室裝冷氣 彭啟明：熱浪問題很嚴重

2018-06-06 08:09

首度模擬飛彈來襲 明天中部地區萬安41號演習

2018-06-06 07:48

花東今萬安演習 僅火車飛機正常開

2018-06-06 07:37

戽斗妹不動刀 牙套矯正變正妹

2018-06-06 07:35

台灣出現防護罩？ 鄭明典：午後對流就會發展起來

2018-06-06 07:06

吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

2018-06-06 06:26

北部、竹苗空品橘色警戒

2018-06-06 05:07

午後各地將有明顯雷陣雨 外出記得帶雨具

2018-06-06 05:07

貨運四度申漲費率 交部慎重以對

2018-06-06 00:20

行駛高、快速路 大客車擬禁再生胎

2018-06-06 00:15

抗體作亂…手麻腿無力 5次換血醫治

2018-06-06 00:15

健康你我他／謝絕加工食品 亡羊補「鈣」

2018-06-06 00:10

輕忽口腔保健 她竟染腦膿瘍

2018-06-06 00:10

失智照顧 這招讓長輩重獲自信

2018-06-06 00:10

今年首例！新生兒腸病毒重症死亡

2018-06-06 00:10

一天沒喝1800c.c.水 小心腎臟拉警報

2018-06-06 00:10

梨山衛所誤判2急症 將放寬救護車派用

2018-06-06 00:09

貨櫃屋旅宿全非法 消保處開罰

2018-06-06 00:09

抗癌要「營」體重要行 16日高雄分享抗癌飲食指南

2018-06-06 00:03

戒菸要下決心 貼片、嚼錠助成功

2018-06-06 00:01
看更多

熱門文章

出門小心！3縣市豪雨特報

2018-06-05 19:23

龍蝦包款的品牌創始人Kate Spade 紐約寓所輕生

2018-06-06 02:18

訂房被取消！日Airbnb民宿8成下架 台灣旅客哀嚎遍野

2018-06-06 11:27

台灣出現防護罩？ 鄭明典：午後對流就會發展起來

2018-06-06 07:06

奇葩婆婆迷信風水 半夜多次進門檢查夫妻「睡姿」

2018-06-05 13:34

午後對流旺盛 15縣市大雨特報

2018-06-05 17:18

夫薪資高她一倍卻要求平攤孩子教養費 網酸：難怪再婚

2018-06-05 21:14

吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

2018-06-06 06:26

貨櫃屋旅宿全非法 消保處開罰

2018-06-06 00:09

中獎了嗎？ 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎號碼

2018-06-05 21:22

月平均加班80-100小時 雇主嗆不怕勞基法：就給他罰

2018-06-05 19:49

艾維尼颱風成形！明後天恐還有颱風生成

2018-06-06 09:48

影／最愛玩具被拿走 貓熊翻滾抗議飼養員模樣超萌！

2018-06-05 15:09

「朵頤牛排」菜單更新 頂級牛排單點價600元有找！

2018-06-05 16:04

父開車送3千斤西瓜當女兒生活費 蘭馨幫忙變賣換現金

2018-06-05 15:06

專家教你這樣挑荔枝 連貴妃都笑了

2018-06-05 14:14

藏壽司進駐新竹遠東巨城 柯南聯名扭蛋快搶

2018-06-05 16:43

腎臟拉警報！ 調查：近8成一天喝水不到1800毫升

2018-06-05 15:21

哈日族笑了！ 行李可以比人先抵台灣

2018-06-05 15:07

菲東方熱低壓周六最接近台灣 可能帶來旺盛水氣

2018-06-06 08:19

遞面紙給哭泣OL被要電話 他一句耍帥回應讓月老也哭了

2018-06-06 11:11

也太貴！網友逛夜市買楊梅 五顆竟要價一百元

2018-06-05 16:45

一天沒喝1800c.c.水 小心腎臟拉警報

2018-06-06 00:10

氣象局針對15縣市發布大雨特報

2018-06-05 18:05

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

午後各地將有明顯雷陣雨 外出記得帶雨具

2018-06-06 05:07

今日星座運勢／巨蟹 彩虹色幸運 創作易有靈感

2018-06-06 00:00

新作「石破天驚」破壞山林 優人神鼓宣布停演退票

2018-06-05 12:54

網友激推氣墊粉餅Top 10排行榜 蘭蔻奪冠

2018-06-05 18:55

孟耿如有個性買包「三沒有」 被寶格麗魅惑變可愛

2018-06-05 20:12

現在吃鍋最划算！ 這兩家火鍋業者推日本和牛買一送一

2018-06-05 16:23

全台都好熱！台北37.4度高溫 嘉義36度

2018-06-05 12:58

TWG茶葉農藥超標 業者：退運銷毀

2018-06-05 15:46

超高齡社會8年後報到 陳時中：每人從今起要多運動

2018-06-05 17:15

戽斗妹不動刀 牙套矯正變正妹

2018-06-06 07:35

影／醫院失守 照樣被癮君子攻佔

2018-06-05 15:24

蘇花舊路若斷 有條件放行機車大貨車行駛蘇花改

2018-06-05 17:12

到韓國存第一桶金不存在？規定打工可以 不准你賺太多

2018-06-06 08:00

聰明用冷氣 省電也省錢

2018-06-05 14:45

影／今年腸病毒併發重症病例 半數為2個月以下新生兒

2018-06-05 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top