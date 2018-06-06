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淡水鹼粽竟驗出有毒硼砂 業者：不知道不能加

2018-06-06 11:56聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北衛生局抽驗淡水中山市場內攤販的鹼粽有硼砂，已函送士林地檢署偵辦。圖／新北衛生...
新北衛生局抽驗淡水中山市場內攤販的鹼粽有硼砂，已函送士林地檢署偵辦。圖／新北衛生局提供
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端午節即將到來，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共117件，上月底從新北市淡水區中山市場第一攤美味食鋪的鹼粽，驗出硼砂及其鹽類，最嚴重可能會導致休克、死亡，衛生局目前已請業者全面下架，並依食品安全衛生管理法第49條第1項，函送士林地檢署偵辦，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬以下罰金。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，早期會使用硼砂來增加鹼粽的Q度及黏性，不過後來發現硼砂經胃酸作用轉變為硼酸累積人體，會引起食慾不振、消化不良，造成嘔吐、腹瀉、紅斑、循環系統障礙等症狀，嚴重時甚至會休克、死亡，因此我國早已明令禁止使用，改以有同樣效果的合法食品添加物三偏磷酸鈉來取代。

攤販業者當時向衛生局人員供稱，硼砂是向一名阿婆購買，並不知道硼砂不能添加在鹼粽中，「以後絕對不會再犯了。」楊舒秦指出，日前檢出該名業者違法使用硼砂後，已請業者下架並函送士林地檢署偵辦。

衛生局提醒，為了推廣健康鹼粽製作，即日起每週一至週五上午8時至下午5時，衛生局所屬的29區衛生所，將免費發放500份合法食品添加物三偏磷酸鈉及鹼粽專用鹼粉，安全又可以增加鹼粽韌性、保水性及保存性，另呼籲業者切莫心存僥倖，使用未經中央主管機關許可之添加物。

新北市衛生局日前抽驗，發現淡水中山市場內攤販的鹼粽竟有硼砂。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局日前抽驗，發現淡水中山市場內攤販的鹼粽竟有硼砂。圖／新北衛生局提供
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