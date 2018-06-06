沉浸粉紅色的戀愛氛圍！北海道3大必看夢幻花海

2018-06-06 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



四季分明的北海道，雖然令人印象最深刻的是漫天大雪，但一進入春意的5、6月，天氣也涼爽宜人，不似台灣不到端午前就已高溫不斷。各種植物經過冷冽的寒冬後，一一甦醒過來，不論是地面上或是樹上皆冒出美麗新芽及花朵，四處生氣勃勃，猶如身處在花毯之中，是一輩子必體驗一次的美景。

1.瀧上芝櫻公園 沉浸粉紅戀愛氛圍

處在大片芝櫻花海中，隨便拍都是網每照。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 瀧上芝櫻公園必品嘗芝櫻口味霜淇淋。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

瀧上芝櫻公園位於北海道瀧上町，也是當地最著名的景點之一，其最大特色就是從5月起，滿山頭芝櫻此起彼落地綻放，因為範圍大達10萬平方公尺，遠遠望去就像是一座粉紅色的小山丘坐落在綠野之中。正因為芝櫻花海景象極美，每年到了花季期間，遊客絡繹不絕，最多可達到4萬左右的觀光人次。

雖然現在瀧上芝櫻公園目前是世界上最大規模的芝櫻花海，但最初卻是從一個橘子箱開始。大約在近60年前，原本該地種滿櫻花樹，但是卻受到颱風侵襲，使得櫻花樹枯萎死亡。為了能找到替代櫻花樹的花種，便開始種植即使在冷冽天氣也能存活的芝櫻，經由多年努力才能達到如今樣貌。

瀧上芝櫻公園除了設有漫步小徑外，還可以搭乘直升機環繞四周一圈，由高空俯瞰芝櫻花海，別有一番風味。此外，到這裡一定要品嘗芝櫻花做成的霜淇淋，香香甜甜滋味，在有些涼意的春天最對味。

地址：北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

門票：成人500日幣、小孩250日幣；直升機5人同座、每人5,000日幣

粉紅色的芝櫻花海充滿戀愛的氣息。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

2.太陽之丘輕遠公園

位於輕遠町的太陽之丘輕遠公園，5月份花季開始，以芝櫻作為主打，整體視覺上顏色為淺色系的芝櫻撐場，範圍雖較瀧上芝櫻公園小，但拍起照來依然夢幻。除了芝櫻花海外，一旁還有綠地，可見許多民眾在此野餐，悠閒度過一下午。

除了芝櫻外，太陽之丘遠輕公園還種植了其他花種，像是波斯菊、杜鵑、櫻花等，若是錯過芝櫻花季，每年9月到10月上旬還有1,000萬株大波斯菊可欣賞。

地址：北海道紋別郡遠軽町西町１丁目

門票：免費入場

太陽之丘輕遠公園種植的芝櫻以淺色系為主。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

太陽之丘輕遠公園種植的芝櫻以淺色系為主。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

3.上湧別鬱金香公園

鬱金香有花中之后的稱號，在陽光照射下更顯其美麗。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

上湧別鬱金香公園每年5月起進入鬱金香花季，在占地7萬平方公尺中，有約120種、120萬株鬱金香爭奇鬥艷，各種顏色及形狀皆可看到，而且排列整齊，若站在大風車上方的景觀台俯瞰，更是壯觀。

不過，鬱金香向來被視為荷蘭國花，在北海道的出現難免令人有些好奇原因。其實過去上湧別培育、輸出鬱金香，成為當地重要經濟作物，但因產量無法與荷蘭競爭，開始逐漸有沒落之勢。不過，市民難以忘懷過去榮景，對鬱金香相當有感情，因而促成了上湧別鬱金香公園誕生，也讓許多遊客可以來此一睹北海道的鬱金香風采。

地址：北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318

票價：大人500日幣、小孩250日幣

上湧別鬱金香公園種植大面積鬱金香。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 上湧別鬱金香公園種植120萬種、120萬株鬱金香，種類之多，令人眼花撩亂。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

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