親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

拍桌怒罵假新聞 張忠謀退休前送蔡總統最後一份大禮

訂房被取消！日Airbnb民宿8成下架 台灣旅客哀嚎遍野

沉浸粉紅色的戀愛氛圍！北海道3大必看夢幻花海

2018-06-06 11:53聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

四季分明的北海道，雖然令人印象最深刻的是漫天大雪，但一進入春意的5、6月，天氣也涼爽宜人，不似台灣不到端午前就已高溫不斷。各種植物經過冷冽的寒冬後，一一甦醒過來，不論是地面上或是樹上皆冒出美麗新芽及花朵，四處生氣勃勃，猶如身處在花毯之中，是一輩子必體驗一次的美景。

1.瀧上芝櫻公園 沉浸粉紅戀愛氛圍

處在大片芝櫻花海中，隨便拍都是網每照。記者魏妤庭／攝影
處在大片芝櫻花海中，隨便拍都是網每照。記者魏妤庭／攝影
分享
瀧上芝櫻公園必品嘗芝櫻口味霜淇淋。記者魏妤庭／攝影
瀧上芝櫻公園必品嘗芝櫻口味霜淇淋。記者魏妤庭／攝影
分享

瀧上芝櫻公園位於北海道瀧上町，也是當地最著名的景點之一，其最大特色就是從5月起，滿山頭芝櫻此起彼落地綻放，因為範圍大達10萬平方公尺，遠遠望去就像是一座粉紅色的小山丘坐落在綠野之中。正因為芝櫻花海景象極美，每年到了花季期間，遊客絡繹不絕，最多可達到4萬左右的觀光人次。

雖然現在瀧上芝櫻公園目前是世界上最大規模的芝櫻花海，但最初卻是從一個橘子箱開始。大約在近60年前，原本該地種滿櫻花樹，但是卻受到颱風侵襲，使得櫻花樹枯萎死亡。為了能找到替代櫻花樹的花種，便開始種植即使在冷冽天氣也能存活的芝櫻，經由多年努力才能達到如今樣貌。

瀧上芝櫻公園除了設有漫步小徑外，還可以搭乘直升機環繞四周一圈，由高空俯瞰芝櫻花海，別有一番風味。此外，到這裡一定要品嘗芝櫻花做成的霜淇淋，香香甜甜滋味，在有些涼意的春天最對味。

地址：北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

門票：成人500日幣、小孩250日幣；直升機5人同座、每人5,000日幣

粉紅色的芝櫻花海充滿戀愛的氣息。記者魏妤庭／攝影
粉紅色的芝櫻花海充滿戀愛的氣息。記者魏妤庭／攝影
分享

2.太陽之丘輕遠公園

位於輕遠町的太陽之丘輕遠公園，5月份花季開始，以芝櫻作為主打，整體視覺上顏色為淺色系的芝櫻撐場，範圍雖較瀧上芝櫻公園小，但拍起照來依然夢幻。除了芝櫻花海外，一旁還有綠地，可見許多民眾在此野餐，悠閒度過一下午。

除了芝櫻外，太陽之丘遠輕公園還種植了其他花種，像是波斯菊、杜鵑、櫻花等，若是錯過芝櫻花季，每年9月到10月上旬還有1,000萬株大波斯菊可欣賞。

地址：北海道紋別郡遠軽町西町１丁目

門票：免費入場

太陽之丘輕遠公園種植的芝櫻以淺色系為主。記者魏妤庭／攝影
太陽之丘輕遠公園種植的芝櫻以淺色系為主。記者魏妤庭／攝影
分享

太陽之丘輕遠公園種植的芝櫻以淺色系為主。記者魏妤庭／攝影
太陽之丘輕遠公園種植的芝櫻以淺色系為主。記者魏妤庭／攝影
分享

3.上湧別鬱金香公園

鬱金香有花中之后的稱號，在陽光照射下更顯其美麗。記者魏妤庭／攝影
鬱金香有花中之后的稱號，在陽光照射下更顯其美麗。記者魏妤庭／攝影
分享

上湧別鬱金香公園每年5月起進入鬱金香花季，在占地7萬平方公尺中，有約120種、120萬株鬱金香爭奇鬥艷，各種顏色及形狀皆可看到，而且排列整齊，若站在大風車上方的景觀台俯瞰，更是壯觀。

不過，鬱金香向來被視為荷蘭國花，在北海道的出現難免令人有些好奇原因。其實過去上湧別培育、輸出鬱金香，成為當地重要經濟作物，但因產量無法與荷蘭競爭，開始逐漸有沒落之勢。不過，市民難以忘懷過去榮景，對鬱金香相當有感情，因而促成了上湧別鬱金香公園誕生，也讓許多遊客可以來此一睹北海道的鬱金香風采。

地址：北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318

票價：大人500日幣、小孩250日幣

上湧別鬱金香公園種植大面積鬱金香。記者魏妤庭／攝影
上湧別鬱金香公園種植大面積鬱金香。記者魏妤庭／攝影
分享
上湧別鬱金香公園種植120萬種、120萬株鬱金香，種類之多，令人眼花撩亂。記者魏...
上湧別鬱金香公園種植120萬種、120萬株鬱金香，種類之多，令人眼花撩亂。記者魏妤庭／攝影
分享

如果您想去：

交通資訊：台灣虎航每周二班從桃園機場飛往旭川機場，包含IT238上午6點15分從桃園機場起飛；IT239中午12點10分由旭川機場起飛。實際航班時刻仍依照台灣虎杭公告為準。

由風車上的展望台俯瞰花海，更顯得壯觀。記者魏妤庭／攝影
由風車上的展望台俯瞰花海，更顯得壯觀。記者魏妤庭／攝影
分享
偶而在小徑中可見鬱金香與芝櫻相伴的美景。記者魏妤庭／攝影
偶而在小徑中可見鬱金香與芝櫻相伴的美景。記者魏妤庭／攝影
分享

櫻花季北海道

相關新聞

看看日本／旅日義大利男：日本人真奇怪 居然這樣求婚

2018-06-06 10:11

墨西哥國家足球隊出征世界杯 30妓女送行

2018-06-06 11:01

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43

霸氣梅西拒入耶路撒冷！阿根廷取消以色列熱身賽

2018-06-06 12:11

越男分屍前女友 殺機不滿移情別戀

2018-06-06 11:23

為了喝奶…這國很土豪 空運萬頭牛 沙漠吹冷氣

2018-06-06 11:00

看看日本／日本女生為人作嫁真命苦 一旦婚姻觸礁就完了

2018-06-06 10:22

時尚設計師Kate Spade上吊自殺 陳屍紐約家中

2018-06-06 01:18

非洲最古老國家公園 政局不穩暫停開放

2018-06-05 21:37

首度挑戰主持 村上春樹要客串當廣播DJ

2018-06-05 21:35

泰國環保不力 鯨魚遭塑膠袋噎死

2018-06-05 18:33

睽違57年！東京山手線將出現新車站

2018-06-05 18:30

研究：氣候變遷 鼬鼠變色不及

2018-06-05 18:05

影／生育率低不意外？日女揭「懷孕要照公司輪值表」

2018-06-05 17:43

打造下一個杜拜？ 阿曼建設杜古姆鎮

2018-06-05 16:20

火車事故當背景玩自拍還比YA 義大利男引爆眾怒

2018-06-05 15:47

科學家警告：人類僅佔地球總生命的0.01％ 卻已摧毀其他83％的物種

2018-06-05 15:44

你是靠窗派還是走道派？ 日本人選機位傾向反應民族性

2018-06-05 15:30

生育第4胎「很丟臉」 男子吻別新生兒後丟包教堂

2018-06-05 14:34

巴西青年海邊戲水 遭鯊魚咬下生殖器不治身亡

2018-06-05 14:26

SpaceX月球旅行計畫延後 最快2019年成行

2018-06-05 13:39

影／瓜國火山噴發釀65死 「火山碎屑流」成奪命殺手

2018-06-05 13:30

他人家門拋棄狗大便 一名日本上班族被罰50萬

2018-06-05 12:54

日本77歲富豪剛娶22歲嫩妻 全裸暴斃家中身亡疑謀殺

2018-06-05 11:53

梵谷畫20年後再現拍賣市場太稀罕 2.4億元落槌

2018-06-05 11:45

別再說回收就好 全球年產90億噸塑膠僅9%再利用

2018-06-05 11:34

從搖籃到墳墓？英國戰後的「福利國」幻夢

2018-06-05 09:38

一分鐘認識你不知道的「新」紐約

2018-06-01 11:28

如何找到自己的終身職業 專家：回憶童年找答案

2018-05-30 13:17

機會是給有準備的人--入圍作品《風鈴》吳杰穎/林明誼/蒲柏昇 專訪

2018-05-31 14:20
看更多

熱門文章

時尚設計師Kate Spade上吊自殺 陳屍紐約家中

2018-06-06 01:18

金融時報：白宮要求航空業拒絕中國對台灣的表述要求

2018-06-06 07:29

你是靠窗派還是走道派？ 日本人選機位傾向反應民族性

2018-06-05 15:30

生育第4胎「很丟臉」 男子吻別新生兒後丟包教堂

2018-06-05 14:34

課關稅就免談！ 傳陸將向美採購7百億美元農產品與能源

2018-06-05 23:14

「川金會」將簽終戰宣言 陸媒：中國沒參與就不能生效

2018-06-05 20:35

護衛川金會的精銳部隊 彎刀出鞘必見血

2018-06-05 17:32

白宮發言人：川金會將於嘉佩樂酒店舉行

2018-06-06 00:52

陸逼航空改「中國台灣」 傳白宮促航空公司勿遵守

2018-06-06 07:40

美要求OPEC增產 油價重挫

2018-06-06 00:09

墨西哥國家足球隊出征世界杯 30妓女送行

2018-06-06 11:01

囧！川普吹噓任內美國人就業創紀錄 美媒拿數字狠打臉

2018-06-05 21:34

影／罕見曝光！金正恩豪華私人招待所長這樣

2018-06-05 18:31

看看日本／旅日義大利男：日本人真奇怪 居然這樣求婚

2018-06-06 10:11

SUBARU又查出新弊端 吉永辭退社長、CEO

2018-06-05 17:54

蘋果軟體升級 股價衝上新高

2018-06-06 00:16

美國要求OPEC增產100萬桶 油價應聲大跌1%

2018-06-05 18:11

看看日本／日本女生為人作嫁真命苦 一旦婚姻觸礁就完了

2018-06-06 10:22

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43

睽違57年！東京山手線將出現新車站

2018-06-05 18:30

影／公然跟人妻接吻 杜特蒂挨轟噁心作秀

2018-06-05 12:48

校方可舉發無證學生？ 118名美議員要教長說明白

2018-06-05 23:37

巴西青年海邊戲水 遭鯊魚咬下生殖器不治身亡

2018-06-05 14:26

科學家警告：人類僅佔地球總生命的0.01％ 卻已摧毀其他83％的物種

2018-06-05 15:44

印度美洲豹攻擊機墜毀 飛行員殉職

2018-06-05 16:48

馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 很糟糕

2018-06-06 11:30

白宮幕僚冷血諷馬侃 終於被開除

2018-06-06 09:35

惠普擬擴大裁員規模 多砍1,000人

2018-06-06 08:57

中國急追 衝擊美科學霸主地位

2018-06-05 13:56

美利堅小姐選美 未來將摒棄泳裝競賽項目

2018-06-06 00:49

美科技股推動 那斯達克指數創新高

2018-06-06 04:39

為了喝奶…這國很土豪 空運萬頭牛 沙漠吹冷氣

2018-06-06 11:00

揣測川普心意 分析指中美農產出口將獲突破

2018-06-05 13:37

非洲最古老國家公園 政局不穩暫停開放

2018-06-05 21:37

「川金會」下周登場 為何金正恩想見川普 ？

2018-06-05 16:31

英法聯軍將南海自由航行 陸媒：刷存在感

2018-06-05 13:13

抗中俄 美駐非特戰隊擬砍半

2018-06-06 00:34

蘋果共同創辦人：希望比特幣成為全球單一貨幣

2018-06-05 21:48

川金會 專機可能降落巴耶黎峇空軍基地

2018-06-05 21:28

越南國會質詢台塑河靜廠排廢 部長仔細說明

2018-06-05 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top