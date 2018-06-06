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萬家香連三年獲世界金牌 台灣第一燕麥燒酒

2018-06-06 17:08文 萬家香提供

比利時世界品質評鑑大會（Monde Selection）近日公布得獎名單，來自屏東的大武山酒造燕麥燒酒連續三年奪得金牌肯定。其中，吟露燕麥燒酒更因為水準穩定表現優異，獲得2018國際高品質獎盃（International High Quality Trophy）！

連續三年獲得比利時世界品質評鑑大會金牌的吟露燕麥燒酒 圖／萬家香 提供
連續三年獲得比利時世界品質評鑑大會金牌的吟露燕麥燒酒 圖／萬家香 提供
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好山好水釀好酒

夢之酒、吟露燕麥燒酒

榮獲國際金牌肯定

大武山酒造創辦人、萬家香董事長吳仁春表示「經營釀造產業數十年，從釀製醬油發展到釀酒一直是我的夢想，台灣有好山好水，更有優秀的釀造人才，很高興台灣在地生產的燒酒能獲得世界專家肯定。」

連續三年獲iTQi風味絕佳獎章的夢之酒燕麥燒酒 圖／萬家香 提供
連續三年獲iTQi風味絕佳獎章的夢之酒燕麥燒酒 圖／萬家香 提供
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大武山酒造從2016年首次參賽開始連傳捷報，至今已累計超過16面國際獎牌。其中最受國際認可也最具代表性的評鑑機構，就是創立於1961年的比利時世界品質評鑑大會。

世界品質評鑑大會由70位獨立而權威的各領域專家組成評審團，烈酒評審團由國際知名酒類評論家、侍酒師、釀酒師等專家所組成，針對酒品的外觀、香氣、風味、整體協調性等多種項目進行評鑑。

夢之酒燕麥燒酒在2016年、2017年獲得銀牌，今年首度獲得金牌肯定。吟露燕麥燒酒實力雄厚，從2016年起連續三年獲得金牌，贏得評審高度讚賞，今年特別授予2018國際高品質獎盃，肯定產品的穩定水準。

除了世界品質評鑑大會以外，大武山酒造燕麥燒酒今年也依序在下列酒類競賽中獲得佳績。2018國際烈酒評鑑（International Review of Spirits）吟露燕麥燒酒和夢之酒燕麥燒酒同獲銀牌，夢之酒燕麥燒酒更從廿餘款同級產品中脫穎而出，獲選為2017年最佳燒酒以及最推薦購買酒品(Best Buy)。2018中國環球葡萄酒和烈酒大獎（China Wine and Spirits Awards）吟露燕麥燒酒和夢之酒燕麥燒酒雙雙在中國最具影響力的葡萄酒和烈酒比賽中獲得最佳價值金質獎章。2018舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Sprits Competition）吟露燕麥燒酒獲得表揚產品卓越出眾的銀牌，夢之酒燕麥燒酒獲得象徵品質穩定無瑕的銅牌。同時深受歐洲米其林名廚與頂級品酒師評審團青睞，連續三年獲國際風味品質評鑑所頒發iTQi風味絕佳獎章（International Taste & Quality Institute Superior Taste Award）。

2018中國環球葡萄酒和烈酒大獎評鑑過程 圖／萬家香 提供
2018中國環球葡萄酒和烈酒大獎評鑑過程 圖／萬家香 提供
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一號糧倉 品酩在地台灣味燕麥調酒

新光三越、樂埔滙農超市均有販售

大武山酒造燕麥燒酒是全國第一支使用燕麥蒸餾的燒酒，以屏東大武山甘甜水源結合傳統燒酒蒸餾技法，獨特燕麥香氣獲得專家好評。入選米其林首屆台北「必比登推介」名單的「一號糧倉」自開幕起便選用夢之酒燕麥燒酒做為具有台灣在地特色的調酒基酒，並由知名調酒師Angus親自設計酒譜，以二十四節氣當中的「驚蟄」為靈感，帶出燕麥燒酒獨特的大地氣息。

米其林台北「必比登推介」的「一號糧倉」特製調酒「驚蟄」 圖／萬家香 提供
米其林台北「必比登推介」的「一號糧倉」特製調酒「驚蟄」 圖／萬家香 提供
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大武山酒造燕麥燒酒獨特燕麥穀物香氣和溫潤口感頗受消費者喜好，目前全國新光三越、樂埔滙農等精緻超市均有販售，TAKU居酒屋、一氣水產等也品嚐的到，期盼讓更多國人一起享受獲得國際肯定的在地好酒。

一號糧倉樂埔滙農精緻超市 圖／萬家香 提供
一號糧倉樂埔滙農精緻超市 圖／萬家香 提供
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一號糧倉

午餐11:30~14:30｜晚餐18:00~22:00

台北市松山區八德路二段346巷3弄2號

電話：(02) 2775-1689

圖／萬家香 提供
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Taku日式串燒居酒屋

午餐11:30~14:00｜晚餐17:30~21:30

台北市懷寧街106-1號

(02)2370-5882

圖／萬家香 提供
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一氣水產浜燒專門店

18:00~02:00

台北市松山區市民大道四段91號

電話：(02) 2711-1171

圖／萬家香 提供
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販售地點：

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大武山酒造服務電話 02-6618-0101/02-2578-5588

禁止酒駕 飲酒過量有害健康

葡萄酒米其林比利時舊金山

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