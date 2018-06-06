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宜蘭果農嚴重缺工！農委會：引進移工與否再評估

2018-06-06 10:15聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

面對宜蘭果農缺工求援，農委會表示，宜蘭枕山區域還有多名農業師傅在現場，會了解農民第一線的需求，並且提供必要的協助，至於未來的農業勞動力政策，仍希望先本國人為主力，移工引進為補充性勞動力，會檢視各項措施執行成效後，再評估引進移工的可行性與必要性。

農委會人力辦公室執秘蔡佩君表示，宜蘭今年有技術團以及耕新團兩團人力，約有50至60人可協助，由宜蘭縣農會統一調度，若農民有相關需求，可以跟農會登記缺工，農會會依照原先的排程，看輕重緩急程度，協助農民排班，但是最好一個月前登記排班比較安全，否則臨時插進去，也會造成農會的困擾。

蔡佩君表示，至於外勞的部分，現在僅有度假打工這塊規劃正在進行，其他暫時沒有規劃。打工度假，要與對方國簽訂MOU意向書，農委會日前也發布新聞稿表示，新南向國家青年來台度假打工，已完成草案擬定，等待外交部確認文件內容與作業流程後，即由外交部與印尼、越南、菲律賓及泰國等國商議洽簽事宜；屆時，以每個國家每年200人的額度開放來台青年到農場打工。

人力辦表示，沒有一個辦法可以單獨解決缺工問題，盡可能的降低人力需求、增加人力供給；有些產業機械化必須先推動，這區塊勞動力就會空出來，挪移到其他產業去。現在就是盡可能把所有選項展開，試著去解決問題。

農委會表示，目前改善農業缺工仍朝補充本國人力方向努力，包括擴大所有技術團、耕新團、專業團、機械團、國內大專生及僑外生等方式，提供勞動力補充；仍希望農業勞動力應以本國人為主力，外勞引進則為補充性勞動力為宜，但現階段，其他引進外勞還不在規劃中。

宜蘭的蓮霧即將進入採收期，但是因為缺工嚴重，無人可套袋，農民眼睜睜的看著東方果實...
宜蘭的蓮霧即將進入採收期，但是因為缺工嚴重，無人可套袋，農民眼睜睜的看著東方果實蠅叮咬即將成熟的蓮霧，卻無能為力。圖／農民提供
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農委會移工

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