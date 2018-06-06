農業大缺工！眼看蓮霧生果蠅 農民痛心無能為力

2018-06-06 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農業缺工慘，宜蘭枕頭山蓮霧農民，原本蓮霧應該在還沒有成熟採收前的中果期就要套袋，但因為缺工太嚴重，如今只剩10多天就要採收，直到昨天才完成套袋，之前只能看著肥美的蓮霧被東方果實蠅叮咬，卻無能為力。農民說，這種繁複且重複性的勞力工作，政府應開放外籍移工幫忙。

宜蘭縣員山鄉果樹產銷班班長吳文旭表示，其實很多工業移工逃跑後，會到農村工作，只要有錢賺，移工就願意做。眼看現在滿園水果卻沒有人力可以套袋，質疑為什麼農民不能合法申請外籍移工，只能眼睜睜看著蓮霧受損，到底的政府農業人力政策在哪裡。

宜蘭果農張孟禎表示，枕山村全村有200至300戶農戶，只靠著10多名阿公阿嬤輪流幫忙。看著滿園蓮霧越長越大，招來更多東方果實蠅叮咬，農藥只能越噴越頻繁。雖然昨天終於排到人力完成套袋，但套袋時間已經太晚。

他說，種蓮霧是密集又繁雜的工作，必須疏果3次，拔新芽、套袋、施肥噴藥，短短兩個月內有很多重複性工作要做。他曾雇請3名「阿姨」幫忙套袋，3人加起來223歲，1人1天1200元，雖然比基本工資高一點，但須風吹日曬雨淋，除了外籍移工，國人真的沒人要做。

但本地工人不足，他只好慢慢排隊等工人，或多噴幾次農藥撐著。但噴藥也不便宜，1天要3000元。當地農民原本多種植紅心芭樂、蓮霧，近年耕作面積逐漸減少，主要原因就是請不到工人。

「政府可能是有計畫地消滅農民，只有選舉時才想到農民。」張孟禎說，他是土生土長的農民，已經耕作20多年，政府推青年返鄉務農，問題是現在連他這樣的專業農戶都快要放棄。