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菲東方熱低壓周六最接近台灣 可能帶來旺盛水氣

2018-06-06 08:19聯合報 記者楊德宜╱即時報導

南海的熱帶性低氣壓已經逐漸通過海南島，菲律賓東方的熱帶性低氣壓則持續發展。圖／翻...
南海的熱帶性低氣壓已經逐漸通過海南島，菲律賓東方的熱帶性低氣壓則持續發展。圖／翻攝自氣象局網站
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天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，昨天的午後熱對流發展的相當旺盛，持續到深夜，對流雲系才完全離開台灣，今天還是會有午後熱對流，前往山區或鄰近山區的地方，要特別留意打雷閃電及局部較大雨勢。另外也要特別注意交通安全，台灣可能太久沒下雨，對於雨中駕駛的敏感度降低，較容易會有事故，雨中不要搶快，且要特別小心。

今天上午各地仍然是相當晴朗炎熱的天氣，各地都可以見到陽光，西半部中午高溫可達34到36度，東半部也有32到33度，紫外線也是過量到危險等級。賴忠瑋說，要特別注意補充水份及防曬，中午前後盡量減少待在戶外的時間。午後還是會有熱對流，雖然整體總降雨量不一定會很多，不過要留意局部瞬間較大雨勢。

他說，南海的熱帶性低氣壓已經逐漸通過海南島，從廣東西南部的雷州半島往北移往中國大陸，目前可以說是此熱帶性低氣壓最強的時候，未來要增強成為颱風的機會不高，而且將慢慢因為陸地的影響而減弱，不過外圍環流將為目前位於福建到廣東附近的鋒面帶來水氣，有局部較大雨勢，尤其珠江口附近已經有發展較旺盛的對流。

菲律賓東方的熱帶性低氣壓則持續發展，賴忠瑋指出，未來仍然有增強成為颱風的機會，不過依照目前預測來看，直接影響台灣的機率並不高，雖然還有變數。倒是要留意此天氣系統將使得目前位於南方的大低壓帶北抬，周五起台灣就會逐漸進入低壓帶的邊緣影響範圍。

他說，預計此熱帶性低氣壓在周六左右將移動到台灣東方外海，此時也是最接近台灣的時候。要留意此熱帶性低氣壓將可能帶來南海旺盛的西南風水氣，雖然強風軸不一定正對台灣，不過當台灣進入到相對低壓區時，整體降雨機率就會提高，因此周末要留意可能有較不穩定的天氣。

中央氣象局說，目前在海南島附近以及菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，其中位於海南島附近及靠近菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有持續發展的機會，且於周五起距離台灣較近，帶來的水氣將使天氣變得較不穩定，但由於熱帶性低氣壓移動路徑、發展強度仍有變數存在，因此對台灣天氣影響的程度仍有待觀察。

今明兩天上半天各地大致晴朗炎熱，僅南台灣有些零星短暫陣雨，中午前後可能有32至35度的高溫，不過下午山區及靠近山區的平地將有午後雷雨發展，可能伴隨局部大雨，下午外出請留意天氣的變化。

周五起至下周二隨著熱帶性低氣壓接近台灣附近海域，水氣增加，周五、周六東半部地區將有短暫陣雨發生，周日之後南部地區也會有短暫陣雨，其他地區雲量也增多，午後有局部雷陣雨；這段時間的降雨多寡與熱帶性低氣壓的路徑有相當大的關聯，須密切注意低壓的發展，留意天氣最新資訊。

而周五起受到熱帶性低氣壓影響，南部及東半部沿海將有長浪發生，前往海邊活動請多留意海況的變化。

下周三至下周五台灣持續位於低壓帶內，天氣較不穩定，低壓帶內熱帶系統的位置、路徑及強度發展都會影響到天氣，不確定性較高；時序進入汛期，有強降雨等劇烈天氣發生的機率，請留意最新氣象資訊。

今天上午各地仍然是相當晴朗炎熱的天氣，各地都可以見到陽光，西半部中午高溫可達34...
今天上午各地仍然是相當晴朗炎熱的天氣，各地都可以見到陽光，西半部中午高溫可達34到36度，東半部也有32到33度，紫外線也是過量到危險等級。記者楊德宜／攝影
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