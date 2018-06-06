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表態挺北市中小學教室裝冷氣 彭啟明：熱浪問題很嚴重

2018-06-06 08:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，他支持台北市中小學教室裝冷氣。

「氣溫37度，指的是操場上的溫度還是樹蔭下的溫度？」彭啟明說，多數大人都答不出來，只有小學生才知道，是樹蔭下的溫度。

彭啟明上月受邀到台北市市政會議分享，他說，當他提到台北市的熱浪問題很嚴重，包含市長柯文哲和所有局處首長都抬起頭來專心聽。他分析熱的原因，除了氣候與環境因素外，累積起來的熱島效應很有關，當然全台灣各地區都有逐漸變熱，但台北盆地內熱得最誇張，高溫熱浪天數這幾年超過70天以上。當時工務局長回應指很努力要改善，也祭出很多措施，但還是追不上氣候暖化的速度，這是全世界大都市都會面臨的問題。

他說，他記得在台北念國高中時，連電風扇都沒有，老師會說，到時聯考也都沒有，所以要適應，現在會考都有冷氣了，就以小朋友的健康及學習效率而言，超過一定溫度真的需要。而全台灣不是每個縣市學校都需要，可以經過統計方式，一年有多少次的熱浪天數，來試算比較一下，這樣看出來，台北的熱天比別縣市可能高出1倍以上，希望縣市首長在年底選舉，不要為了這個冷氣問題衍伸選票考量，大開支票，需要的才要裝，例如有些在郊區的，其實很舒適通風的。當然校園綠化屋頂也很有用，但台北市內，要能夠全面做到真的很難，學校也可能沒有這樣的人力經費來維護，但還是要努力做，這才是治本的做法。

彭啟明說，台北盆地高溫熱浪天數這幾年超過70天以上。圖／翻攝自臉書「氣象達人彭啟...
彭啟明說，台北盆地高溫熱浪天數這幾年超過70天以上。圖／翻攝自臉書「氣象達人彭啟明」
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