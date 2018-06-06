表態挺北市中小學教室裝冷氣 彭啟明：熱浪問題很嚴重

2018-06-06 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，他支持台北市中小學教室裝冷氣。

「氣溫37度，指的是操場上的溫度還是樹蔭下的溫度？」彭啟明說，多數大人都答不出來，只有小學生才知道，是樹蔭下的溫度。

彭啟明上月受邀到台北市市政會議分享，他說，當他提到台北市的熱浪問題很嚴重，包含市長柯文哲和所有局處首長都抬起頭來專心聽。他分析熱的原因，除了氣候與環境因素外，累積起來的熱島效應很有關，當然全台灣各地區都有逐漸變熱，但台北盆地內熱得最誇張，高溫熱浪天數這幾年超過70天以上。當時工務局長回應指很努力要改善，也祭出很多措施，但還是追不上氣候暖化的速度，這是全世界大都市都會面臨的問題。