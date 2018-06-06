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吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

2018-06-06 06:26聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今明兩天各地大多為多雲到晴，僅南部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半...
今明兩天各地大多為多雲到晴，僅南部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。記者楊德宜／攝影
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今日2時南海的熱帶低壓，美國及大陸已將其定為輕颱，在廣東雷州半島東側，受到鄰近陸地的影響，強度發展受限；其未來的動向，中央氣象局、日美皆認為將偏北北西緩慢移動，各國模式大都模擬未來3天都在廣東一帶打轉。

至於4天之後呢？他說，不確定性很大，大部分系集成員因地形破壞熱帶低壓消散；有一部分系集成員，其殘存環流向東經過廣東海面，並通過巴士海峽一帶；與氣象局1周預測圖類似，應持續觀察。菲律賓東方海面兩個熱帶低壓將整併成一個，發展成颱風的機率反而較高，未來偏北轉東北行進，無論是否成颱？離台有段距離，並無直接影響；但其外圍的沉降作用，會使台灣平地更穩定、氣溫升得更高。

吳德榮說，今日暖氣團影響，東半部及山區午後對流胞發展，仍存在發生小範圍強降水的機率，北部局部地區午後有陣雨或雷雨，中南部鄰近山區亦有機率。晴朗炎熱，西半部高溫約在35至36度，台北可能更高些，東半部約在33、34度；各地紫外線強，應注意防曬。

他指出，明日至周日暖氣團加上菲律賓東方熱帶系統外圍沉降作用，西半部高溫可達36度、台北不排除達37度或更高，各地晴朗炎熱，紫外線強；山區午後仍有短暫雷陣雨的機率，平地的機率較低。下周一、下周二的天氣，與減弱之熱帶低壓的動向有關，若以目前氣象局的1周預測圖為準，下周一、下周二南台灣有明顯降雨的機率，但有不確定性，可再觀察。

中央氣象局說，今明兩天各地大多為多雲到晴，僅南部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

周五至下周二南方低壓帶北移，周五、周六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周日至下周二東半部地區及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

5日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式51次的模擬顯示，大部分系集成員...
5日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式51次的模擬顯示，大部分系集成員因地形破壞熱帶低壓消散；有一部分系集成員其殘存環流向東經過廣東海面，並通過巴士海峽一帶(圖左)；與氣象局1周預測圖類似(圖右)。圖／翻攝自「三立準氣象·老大洩天機」專欄
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氣象局紫外線吳德榮

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