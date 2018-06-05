緬懷一代漫畫宗師鄭問 《人物風流》收錄大師內心世界

2018-06-05 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



知名漫畫家鄭問（本名鄭進文）去年3月因心肌梗塞驟逝，享年58歲。他一生培養出不少弟子，堪稱是台灣一代漫畫宗師，總統府得知他逝世後，也頒發褒揚令緬懷。為了紀念鄭問的藝術貢獻，大辣編輯收集鄭問在香港、日本等地的真跡及故事，出版《人物風流》一書，並邀集作家張大春等18人解讀這名大師留下的珍貴貢獻。

《人物風流》新書發表會今天在敦南誠品舉行，主辦單位表示，2017年3月26日鄭問過世後，原本沉默的讀者群，開始在網路上留言，回憶他們與鄭問的相遇，及這些作品對他們的影響。國際漫畫愛好者也紛紛現身，包括日本及香港的漫畫作家及電影界都主動致敬，一點一滴勾勒出少見的鄭問樣貌，因此發現大家渴望理解鄭問，希望知道他的大小諸事，而有了這本書。

書中介紹鄭問是如何開始他的創作、跟哪些人合作過、每部作品是怎麼開始，如何完成。在構想一年後，《人物風流：鄭問的世界與足跡》在今年5月終於出版。這部作品，囊括亞洲4地、18人，用不同視野層層解讀鄭問的時代、足跡，也收錄他的內心世界及畫技、草稿、示範等，解讀鄭問傳奇的一生。

大辣總編輯黃健和說，鄭問的作品及足跡跨出國際，從台灣到日本，從日本到香港，從香港到北京，北京到歐洲。2012年台灣首度以亞洲主題國之姿獲邀參加歐洲最大漫畫節「法國安古蘭國際漫畫節」，鄭問領軍與20位漫畫家組成的台灣參訪團，他的作品首次展現在歐洲漫畫界眼前，引起驚艷。

在鄭問逝世前，他的作品已翻成多國版本，包括《東周英雄傳》、《始皇》德文版、泰文版，未來幾年，他的作品更將拍成電影，由貴金影視將《萬歲》這部融合電腦CG及水墨的第一作品，從三國相爭穿越到現代幫派鬥爭，帶出鄭問對人性與命運的深刻理解。監製王子維表示，台灣有很多優秀的漫畫作品都有潛力，希望這次機會成為一個契機，讓台灣漫畫作品有更多可能。

貴金影業今天也宣布將啟動鄭問作品的影視化創作，貴金影業董事長林添貴表示，將把《萬歲》這部漫畫改編為真人電影，預計明年8月開拍，可望2020年暑假上映，目前正在準備重要的劇本編寫、以及後續選角等程序。

文化部次長丁曉菁致詞時說，許多創作者仍很辛苦，那是與台灣的文化、經濟及產業還沒形成生態圈有關，文化部也努力試圖在政策上協助國內創作者，除了日前啟動的漫畫輔導金、漫畫IP產業的培植，下周也將啟動鄭問故宮大展，期望所有人都能去故宮，看看這個鄭問在台灣的第一次展出。

鄭問的長子鄭植羽也表示，《人物風流》除了紀錄了鄭問的創作歷程，更收錄了許多鮮為人知的故事。希望透過這本書，發揚鄭問鼓勵後輩的精神，讓鄭問的影響不輕易被遺忘，並且讓更多人知道，台灣曾經有一位這麼優秀的創作者。