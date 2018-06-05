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彰基與泰國蘭實大學國際醫院簽合作備忘錄

2018-06-05 22:11中央社 曼谷5日專電

彰化基督教醫院團隊今天在曼谷與泰國蘭實大學國際醫院簽署合作備忘錄，透過培訓醫療衛生人才、醫衛產業合作，希望帶動雙方的醫衛產業發展。

合作備忘錄由彰基旗下員林基督教醫院院長李國維和蘭實大學國際醫院（RSU International Hospital）董事長阿席特（Arthit Ourairat）簽署，中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源在場見證。

童振源表示，政府為強化新南向政策，加強與東南亞各國鏈結合作，將台灣醫療產業的優勢介紹給各國，並可照料旅外台商的健康，因此指定彰化基督教醫院負責泰國地區。

童振源說，這一次彰化基督教醫院與蘭實大學國際醫院簽合作備忘錄，就是醫療新南向的具體展現，一方面將台灣智慧醫療系統提供泰國醫院參考，另一方面也是為照顧旅泰台商和僑胞的健康。

為落實總統蔡英文的新南向政策，衛生福利部1日宣布組成醫療國家隊，由國內6家醫院負責6個東南亞或南亞國家，即印尼、印度、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞，其中泰國由彰化基督教醫院負責。

李國維向中央社記者表示，彰基是負責台灣與泰國雙邊醫療合作交流的指定醫院，彰基將提供流程管理、智能醫院、全民健康保險的經驗，分享給蘭實大學國際醫院，另外，彰基在眼科、肝臟移植、耳鼻喉外科和腫瘤處理等專科的醫療照護經驗，也可以交流。

李國維說，彰基要向蘭實大學國際醫院借鏡他們照料各國病患的寶貴經驗，作為未來發展國際醫療服務的重要參考。彰基今年2月與泰國最老最大的詩麗拉醫院（Siriraj Hospital）簽署合作備忘錄。

在照料泰國台商健康部分，李國維表示，彰基與蘭實大學國際醫院合作，可讓台商在遇到醫療問題時能獲得諮詢服務。

泰國台商童振源

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