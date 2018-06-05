影／醫院失守 照樣被癮君子攻佔

2018-06-05 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣醫療界聯盟對包括彰基、秀傳等4家醫院環境調查民眾抽菸情況，發現醫院外休息區、周圍等禁菸區幾乎都有人抽菸，彰化縣醫療界聯盟理事長、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文表示，醫院是最需要禁菸的地方，若連醫院都無法落實禁菸，更遑論其他地方，先前曾有醫院保全勸民眾不要抽菸卻被痛毆，實有必要加入警方取締。

「空有菸害防制法，政府卻怠惰執行」，錢建文說，菸害防制法規定「醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所，與距離醫院10公尺內不得吸菸，但還是有非常多民眾和醫護人員反映，常被菸害包圍。

彰化醫界聯盟最近對彰化基督教醫院、秀傳醫院，部立彰化醫院，員林基督教醫院各調查一天，從早上九點到下午四點，調查醫院周邊禁菸區民眾吸菸情況，發現除了員林基督教醫院周圍在下午2點沒人吸菸之外，其餘時段都有，最多時彰化基督教醫院在中午12點，周圍共有14人在吸菸。

錢建文說，很多不喜歡菸味的看病民眾和家屬都得和這些抽菸的人擦身而過，香菸燃燒後產生上百種的致癌物，尤其對於生病的人或是孕婦、孩童、老人等更難以負荷菸害。

秀傳醫院副院長蔡志宏說，其實拒菸也應列入家暴防治中，曾有病患妻子長期吸丈夫二手菸非常痛苦，也不希望孩子跟著吸二手菸，但丈夫根本不聽勸，妻子還來求醫師勸丈夫戒菸，政府實應將菸害列入家暴防治法中，讓民眾不必再長期忍受配偶二手菸毒害。

彰化縣議員林世賢說，在國外許多公共場所會設有活性碳等設備的吸菸室，讓吸菸者至少可以有隔離空間吸菸，國內公園等公共空間未來也可設室活性碳吸菸室。