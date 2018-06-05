摩斯漢堡推出LINE官方帳號 還有免費貼圖下載

2018-06-05 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



摩斯漢堡今天正式推出LINE官方帳號，即日起至7月5日還可免費下載「摩斯漢堡幸福美味日常應援貼圖」，以時下最夯的LINE貼圖，鼓勵大家多關心身邊的家人好友。