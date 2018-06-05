親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

尋獲F16戰機黑盒子了！軍方攜回判讀

摩斯漢堡推出LINE官方帳號 還有免費貼圖下載

2018-06-05 15:24聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

摩斯漢堡今天正式推出LINE官方帳號，即日起至7月5日還可免費下載「摩斯漢堡幸福美味日常應援貼圖」，以時下最夯的LINE貼圖，鼓勵大家多關心身邊的家人好友。

通訊軟體是現代人快速的溝通管道，摩斯漢堡推出官方帳號方便民眾取得更多資訊，只要加入即可獲得LINE好友獨享優惠，6月5日至7月2日前，分別推出三波LINE「好友獨享優惠」限時活動，包括LINE好友餐點優惠及買１送１等活動。此外，也同步提供8款「摩斯漢堡幸福美味日常應援貼圖」讓民眾免費下載。

摩斯漢堡推出8款「幸福美味日常應援貼圖」。圖／擷取自LINE
摩斯漢堡推出8款「幸福美味日常應援貼圖」。圖／擷取自LINE
分享

LINE摩斯漢堡貼圖

相關新聞

貨櫃屋改造成精品宅 消保處查全數非法喊罰

2018-06-05 12:10

腎臟拉緊報！ 調查：近八成一天喝水不到一千八百毫升

2018-06-05 15:21

影／今年腸病毒併發重症病例 半數為2個月以下新生兒

2018-06-05 15:03

哈日族笑了！ 行李可以比人先抵台灣

2018-06-05 15:07

全台都好熱！台北37.4度高溫 嘉義36度

2018-06-05 12:58

TWG茶葉農藥超標 業者：退運銷毀

2018-06-05 15:46

影／醫院失守 照樣被癮君子攻佔

2018-06-05 15:24

日本腦炎流行季到來 國內新增兩病例

2018-06-05 15:14

日本茶檢出輻射 食藥署：符合法規標準

2018-06-05 15:06

父開車送3千斤西瓜當女兒生活費 蘭馨幫忙變賣換現金

2018-06-05 15:06

貨櫃屋民宿非法營業！ 南市觀旅局開罰兩業者各6萬元

2018-06-05 15:06

梅雨6月中仍靜悄悄 雷陣雨解渴

2018-06-05 15:03

累就休息？錯！化療癌友做瑜珈反而減輕疲憊

2018-06-05 14:48

一箱從近千變百元 美濃木瓜外銷新加坡

2018-06-05 14:26

入境行李規定鬆綁 行李先抵台也享2萬免稅

2018-06-05 14:24

大客車上國道 一律不准用再生胎

2018-06-05 14:20

伸展、冥想、呼吸...瑜伽改善癌友睡眠

2018-06-05 14:15

專家教你這樣挑荔枝 連貴妃都笑了

2018-06-05 14:14

快搶！飛曼谷單程未稅價最低769元

2018-06-05 13:42

伸手不見五指 小心是眼中風

2018-06-05 13:35

新作「石破天驚」破壞山林 優人神鼓宣布停演退票

2018-06-05 12:54

從小習武的居服員 結合武術設計簡單肢體活動造福長輩

2018-06-05 12:53

台北中午37.4度高溫！午後慎防局部大雨

2018-06-05 12:45

探玩海上金沙島樂園－2018福隆國際沙雕藝術季

2018-06-05 12:39

德基水庫存水不過半深水魚上岸 水公司：水情相對穩

2018-06-05 12:11

市區客運公車上國道 未來都不准用再生胎

2018-06-05 12:03

改變台灣農業 愛文芒果之父鄭罕池10日公祭

2018-06-05 12:01

消保處抽查貨櫃屋民宿 五家不合格

2018-06-05 11:37

重機上國道行不行？你是印象派還數據派？

2018-06-05 11:31

和球迷一起瘋世界盃 台彩推足球冠軍刮刮樂

2018-06-05 11:23

還沒到中午！ 台北36.8度高溫 恐會更熱

2018-06-05 11:08

她小感冒後竟全身癱瘓5次 最後換血救回

2018-06-05 11:04

小編PLAY／天氣正熱來呷涼 鳳梨冰品輕鬆DIY

2018-06-05 11:02

細懸浮微粒加臭氧 西半部空品連3天不佳

2018-06-05 10:53

害怕被拒絕、在意別人眼光！「高敏感人」只要七天由劣轉優

2018-06-05 10:49

研究：瑜伽有助緩解癌因性疲憊及睡眠障礙

2018-06-05 10:12

到月中恐仍無梅雨！氣象局：只能先靠午後雷陣雨解旱

2018-06-05 10:09

搶救香蕉 張花冠找貿易商外銷300公噸

2018-06-05 09:46

自己的木瓜自己救！美濃木瓜外銷新加坡

2018-06-05 09:19
看更多

熱門文章

一個月薪水6萬過很爽？過來人經驗談：老後仍是下流老人

2018-06-05 10:02

下班注意！7縣市豪大雨特報

2018-06-04 17:03

高富帥男友列20項同居守則 網笑：快放生吧

2018-06-04 17:26

雙贏彩開出2407注二獎…彩迷大樂 台彩大賠

2018-06-04 23:26

台彩賠慘了 雙贏彩一天狂賠2.27億

2018-06-05 00:20

好市多M牌冰淇淋補貨網友暴動 大嘆難買別再宣傳

2018-06-05 11:27

萬安演習 龍潭大貨車沒油路口拋錨

2018-06-04 16:19

高溫上看36度 吳德榮：南海熱帶低壓強度發展慢

2018-06-05 06:25

零用錢一天200排好排滿 網友驚：絕不能讓老婆看到這招

2018-06-05 11:51

韓青年地獄卻是她們的夢想 台女孩「對韓國的想像幻滅了」

2018-06-05 11:23

德基水庫存水不過半深水魚上岸 水公司：水情相對穩

2018-06-05 12:11

重返144年前日軍滅村路 原民血淚歷史難以想像

2018-06-04 16:19

婆媳之間／媳婦在家坐月子

2018-06-05 06:00

Costco靠4個小秘訣 讓顧客越逛買越多

2018-06-04 10:33

小編PLAY／天氣正熱來呷涼 鳳梨冰品輕鬆DIY

2018-06-05 11:02

婚姻故事／我的超人老公

2018-06-05 06:00

萬安演習韓國遊客驚 淡水女警引導掩避

2018-06-04 20:20

貨櫃屋改造成精品宅 消保處查全數非法喊罰

2018-06-05 12:10

到月中恐仍無梅雨！氣象局：只能先靠午後雷陣雨解旱

2018-06-05 10:09

未來3天高溫炎熱 熱帶性低氣壓影響周五明朗

2018-06-05 04:55

初期乳癌七成不需化療？國內名醫如此解讀

2018-06-04 19:05

又一熱帶低壓形成 是否襲台？氣象局：周五後明朗

2018-06-04 22:38

今日星座運勢／雙子 訊息邀約多 發展未來有機會

2018-06-05 00:00

CR-V擠下Altis 榮登5月銷售車冠軍

2018-06-04 21:50

越炙熱越發紅火！今夏鴻運當頭的四大生肖

2018-06-05 10:00

蕉價「Hold」不住 農委會加碼搶救

2018-06-04 23:34

為人父母／孩子是父母的鏡子

2018-06-05 06:00

台南明天下午演習 台17線部分路段封閉

2018-06-04 17:50

奇葩婆婆迷信風水 半夜多次進門檢查夫妻「睡姿」

2018-06-05 13:34

專題／山東清晨採玫瑰 飲入千年馥郁芬芳

2018-06-03 19:13

手抖失眠頻跑廁所還看身心科 幸好她只是這毛病

2018-06-05 07:30

徐世榮將赴郵政物流園區舉牌抗議 質疑政府像強盜

2018-06-05 07:09

自己的木瓜自己救！美濃木瓜外銷新加坡

2018-06-05 09:19

影／北市萬安演習 演練中華電信遭飛彈攻擊迅速滅火修復

2018-06-04 16:09

獨／國內190萬糖尿病患 不到二成完整追蹤

2018-06-04 21:42

搶救香蕉 張花冠找貿易商外銷300公噸

2018-06-05 09:46

又在「搶救」蕉價 長遠產銷政策在哪

2018-06-04 23:34

全台都好熱！台北37.4度高溫 嘉義36度

2018-06-05 12:58

故宮博物院人事異動 彭子程接任南院處長

2018-06-04 19:05

離島航線虧損補貼 近3年暴漲

2018-06-05 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top