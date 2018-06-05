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尋獲F16戰機黑盒子了！軍方攜回判讀

年薪上看200萬 大興高中安捷簽約培育機師

2018-06-05 15:22聯合報 記者曾增勳╱即時報導

「當副機師上看200萬，高中時及早了解飛航機師工作為將來準備」，桃園市私立大興高中為增加學生實習場所和未來就業，今天上午與安捷飛航訓練中心簽訂策略聯盟合作備忘錄，安捷飛航中心將提供學生教學資源、實習體驗，校長陳崑玉說，透過雙方策略聯盟產學合作，培訓幫助學生飛機修護、航務、機務適性探索，提前選擇畢業出路。

大興高中與安捷飛航訓練中文簽署策略聯盟合作，由校長陳崑玉與安捷中心副總臧運國代表簽約，雙方將在飛機修護、機場實務、飛行體驗、飛行鑑定、機師培育合作，讓學校課程貼近產業需求。臧運國說，安捷將透過產學合作提供教學資源、學生實習場所，培養更多飛修、機師人才。

針對學生想了解年輕人如何踏進飛航機師門檻? 安捷飛航訓練中心業務行銷處長洪曉榮表示，機師必須身體健康，年輕人不要經常熬夜打電玩，把眼睛弄壞，要顧好身體，英文是航空產業共同語言，英文多益要650分以上，還要有負責任的態度，勇於任事和團隊精神，在高中就可及早了解飛航機師工作和做好準備。

陳崑玉表示，該校飛修班每年吸引許多外縣市學生指定就讀，每年招收4班學生，校方與安捷飛航中心策略聯盟合作，幫助學生有機會成為飛航機師、精增飛機修護技術，還可到安捷台東基地訓練實習機務、航務，了解自己身體素質，為畢業後就業提早做好準備。

私立大興高中校長陳崑玉（左）、安捷飛航訓練中心副總臧運國（右）簽訂策略聯盟合作備...
私立大興高中校長陳崑玉（左）、安捷飛航訓練中心副總臧運國（右）簽訂策略聯盟合作備忘錄，培訓學生飛機修護、機師人才，提前選擇畢業出路。記者曾增勳／攝影
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私立大興高中校長陳崑玉（左一）、安捷飛航訓練中心副總臧運國（中）簽訂策略聯盟合作...
私立大興高中校長陳崑玉（左一）、安捷飛航訓練中心副總臧運國（中）簽訂策略聯盟合作備忘錄，培訓學生飛機修護、機師人才，提前選擇畢業出路。記者曾增勳／攝影
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機師實習多益

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