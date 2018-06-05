腎臟拉緊報！ 調查：近八成一天喝水不到一千八百毫升

2018-06-05 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國人腎臟拉緊報！近日一項國人護腎習慣調查發現，高達7成8的民眾一天喝水不到1800毫升，6成民眾不知腎臟的位置，年輕與中堅世代的飲食型態最傷腎。醫師提醒，若不培養良好的生活習慣，將會提早走入三高族群行列，成為慢性腎臟病高風險族群。

台灣費森尤斯醫藥上月委託國衛院群體健康科學研究所副所長許志成，於網路上進行護腎習慣調查，其中8成3的填答者為31歲至60歲族群，回收問卷共1515份。調查顯示，在飲水習慣方面，高達7成8的民眾一天喝水不到1800毫升，4成的人一天喝不到1200毫升，7成的人過去1周至少攝取1杯含糖飲料，其中在每周喝到5杯以上含糖飲的人當中，高達6成把飲料當水喝。

在腎臟病認知方面，高達6成民眾不知腎臟位置，4成的人不清楚腎臟功能，近3成民眾誤以為三高藥物會傷腎，近2成不知道長期自行服用市售止痛藥會傷腎。

許志成指出，40歲以下的慢性透析患者愈來愈多起因於糖尿病，去年度台灣腎病年報資料顯示，台灣慢性透析患者在透析前一年，近6成3的人有糖尿病，另外，近9成有高血壓，近5成3有心血管疾病，3成2血脂異常，顯示透析與慢性病密切關聯，而慢性病的發生又與個人健康行為息息相關。

許志成教授指出，水喝得少，影響身體代謝功能；愛喝含糖飲料或吃重口味食物的習慣，易對腎臟帶來沈重的負擔。本次調查發現，年輕與中堅世代的生活習慣最堪慮。21至30歲的年輕世代與31至50歲的中堅世代，近6成每周至少喝3杯含糖飲，7成8一周運動不到3次。