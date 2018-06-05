親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

尋獲F16戰機黑盒子了！軍方攜回判讀

腎臟拉緊報！ 調查：近八成一天喝水不到一千八百毫升

2018-06-05 15:21聯合報 記者羅真╱即時報導

國人腎臟拉緊報！近日一項國人護腎習慣調查發現，高達7成8的民眾一天喝水不到1800毫升，6成民眾不知腎臟的位置，年輕與中堅世代的飲食型態最傷腎。醫師提醒，若不培養良好的生活習慣，將會提早走入三高族群行列，成為慢性腎臟病高風險族群。

台灣費森尤斯醫藥上月委託國衛院群體健康科學研究所副所長許志成，於網路上進行護腎習慣調查，其中8成3的填答者為31歲至60歲族群，回收問卷共1515份。調查顯示，在飲水習慣方面，高達7成8的民眾一天喝水不到1800毫升，4成的人一天喝不到1200毫升，7成的人過去1周至少攝取1杯含糖飲料，其中在每周喝到5杯以上含糖飲的人當中，高達6成把飲料當水喝。

在腎臟病認知方面，高達6成民眾不知腎臟位置，4成的人不清楚腎臟功能，近3成民眾誤以為三高藥物會傷腎，近2成不知道長期自行服用市售止痛藥會傷腎。

許志成指出，40歲以下的慢性透析患者愈來愈多起因於糖尿病，去年度台灣腎病年報資料顯示，台灣慢性透析患者在透析前一年，近6成3的人有糖尿病，另外，近9成有高血壓，近5成3有心血管疾病，3成2血脂異常，顯示透析與慢性病密切關聯，而慢性病的發生又與個人健康行為息息相關。

許志成教授指出，水喝得少，影響身體代謝功能；愛喝含糖飲料或吃重口味食物的習慣，易對腎臟帶來沈重的負擔。本次調查發現，年輕與中堅世代的生活習慣最堪慮。21至30歲的年輕世代與31至50歲的中堅世代，近6成每周至少喝3杯含糖飲，7成8一周運動不到3次。

不少人有西藥傷腎的觀念，台灣腎臟醫學會理事長、輔大醫院副院長盧國城則提醒，慢性病患者必須配合醫囑規律用藥，正確使用藥物，把血糖、血壓控制到安全範圍，才是保護腎臟的正確做法。

近日一項國人護腎習慣調查發現，高達7成8的民眾一天喝水不到1800毫升，6成民眾...
近日一項國人護腎習慣調查發現，高達7成8的民眾一天喝水不到1800毫升，6成民眾不知腎臟的位置，年輕與中堅世代的飲食型態最傷腎。圖為喝水示意圖，人物與新聞無關。 聯合報系資料照
分享
年輕與中堅世代知易行難，良好健康生活型態實踐力最低。圖／翻攝自許志成教授簡報
年輕與中堅世代知易行難，良好健康生活型態實踐力最低。圖／翻攝自許志成教授簡報
分享

患者

相關新聞

貨櫃屋改造成精品宅 消保處查全數非法喊罰

2018-06-05 12:10

哈日族笑了！ 行李可以比人先抵台灣

2018-06-05 15:07

全台都好熱！台北37.4度高溫 嘉義36度

2018-06-05 12:58

TWG茶葉農藥超標 業者：退運銷毀

2018-06-05 15:46

摩斯漢堡推出LINE官方帳號 還有免費貼圖下載

2018-06-05 15:24

影／醫院失守 照樣被癮君子攻佔

2018-06-05 15:24

日本腦炎流行季到來 國內新增兩病例

2018-06-05 15:14

日本茶檢出輻射 食藥署：符合法規標準

2018-06-05 15:06

父開車送3千斤西瓜當女兒生活費 蘭馨幫忙變賣換現金

2018-06-05 15:06

貨櫃屋民宿非法營業！ 南市觀旅局開罰兩業者各6萬元

2018-06-05 15:06

影／今年腸病毒併發重症病例 半數為2個月以下新生兒

2018-06-05 15:03

梅雨6月中仍靜悄悄 雷陣雨解渴

2018-06-05 15:03

累就休息？錯！化療癌友做瑜珈反而減輕疲憊

2018-06-05 14:48

一箱從近千變百元 美濃木瓜外銷新加坡

2018-06-05 14:26

入境行李規定鬆綁 行李先抵台也享2萬免稅

2018-06-05 14:24

大客車上國道 一律不准用再生胎

2018-06-05 14:20

伸展、冥想、呼吸...瑜伽改善癌友睡眠

2018-06-05 14:15

專家教你這樣挑荔枝 連貴妃都笑了

2018-06-05 14:14

快搶！飛曼谷單程未稅價最低769元

2018-06-05 13:42

伸手不見五指 小心是眼中風

2018-06-05 13:35

新作「石破天驚」破壞山林 優人神鼓宣布停演退票

2018-06-05 12:54

從小習武的居服員 結合武術設計簡單肢體活動造福長輩

2018-06-05 12:53

台北中午37.4度高溫！午後慎防局部大雨

2018-06-05 12:45

探玩海上金沙島樂園－2018福隆國際沙雕藝術季

2018-06-05 12:39

德基水庫存水不過半深水魚上岸 水公司：水情相對穩

2018-06-05 12:11

市區客運公車上國道 未來都不准用再生胎

2018-06-05 12:03

改變台灣農業 愛文芒果之父鄭罕池10日公祭

2018-06-05 12:01

消保處抽查貨櫃屋民宿 五家不合格

2018-06-05 11:37

重機上國道行不行？你是印象派還數據派？

2018-06-05 11:31

和球迷一起瘋世界盃 台彩推足球冠軍刮刮樂

2018-06-05 11:23

還沒到中午！ 台北36.8度高溫 恐會更熱

2018-06-05 11:08

她小感冒後竟全身癱瘓5次 最後換血救回

2018-06-05 11:04

小編PLAY／天氣正熱來呷涼 鳳梨冰品輕鬆DIY

2018-06-05 11:02

細懸浮微粒加臭氧 西半部空品連3天不佳

2018-06-05 10:53

害怕被拒絕、在意別人眼光！「高敏感人」只要七天由劣轉優

2018-06-05 10:49

研究：瑜伽有助緩解癌因性疲憊及睡眠障礙

2018-06-05 10:12

到月中恐仍無梅雨！氣象局：只能先靠午後雷陣雨解旱

2018-06-05 10:09

搶救香蕉 張花冠找貿易商外銷300公噸

2018-06-05 09:46

自己的木瓜自己救！美濃木瓜外銷新加坡

2018-06-05 09:19
看更多

熱門文章

一個月薪水6萬過很爽？過來人經驗談：老後仍是下流老人

2018-06-05 10:02

下班注意！7縣市豪大雨特報

2018-06-04 17:03

高富帥男友列20項同居守則 網笑：快放生吧

2018-06-04 17:26

雙贏彩開出2407注二獎…彩迷大樂 台彩大賠

2018-06-04 23:26

台彩賠慘了 雙贏彩一天狂賠2.27億

2018-06-05 00:20

好市多M牌冰淇淋補貨網友暴動 大嘆難買別再宣傳

2018-06-05 11:27

萬安演習 龍潭大貨車沒油路口拋錨

2018-06-04 16:19

高溫上看36度 吳德榮：南海熱帶低壓強度發展慢

2018-06-05 06:25

零用錢一天200排好排滿 網友驚：絕不能讓老婆看到這招

2018-06-05 11:51

韓青年地獄卻是她們的夢想 台女孩「對韓國的想像幻滅了」

2018-06-05 11:23

德基水庫存水不過半深水魚上岸 水公司：水情相對穩

2018-06-05 12:11

重返144年前日軍滅村路 原民血淚歷史難以想像

2018-06-04 16:19

婆媳之間／媳婦在家坐月子

2018-06-05 06:00

Costco靠4個小秘訣 讓顧客越逛買越多

2018-06-04 10:33

小編PLAY／天氣正熱來呷涼 鳳梨冰品輕鬆DIY

2018-06-05 11:02

婚姻故事／我的超人老公

2018-06-05 06:00

萬安演習韓國遊客驚 淡水女警引導掩避

2018-06-04 20:20

貨櫃屋改造成精品宅 消保處查全數非法喊罰

2018-06-05 12:10

到月中恐仍無梅雨！氣象局：只能先靠午後雷陣雨解旱

2018-06-05 10:09

未來3天高溫炎熱 熱帶性低氣壓影響周五明朗

2018-06-05 04:55

初期乳癌七成不需化療？國內名醫如此解讀

2018-06-04 19:05

又一熱帶低壓形成 是否襲台？氣象局：周五後明朗

2018-06-04 22:38

今日星座運勢／雙子 訊息邀約多 發展未來有機會

2018-06-05 00:00

CR-V擠下Altis 榮登5月銷售車冠軍

2018-06-04 21:50

越炙熱越發紅火！今夏鴻運當頭的四大生肖

2018-06-05 10:00

蕉價「Hold」不住 農委會加碼搶救

2018-06-04 23:34

為人父母／孩子是父母的鏡子

2018-06-05 06:00

台南明天下午演習 台17線部分路段封閉

2018-06-04 17:50

奇葩婆婆迷信風水 半夜多次進門檢查夫妻「睡姿」

2018-06-05 13:34

專題／山東清晨採玫瑰 飲入千年馥郁芬芳

2018-06-03 19:13

手抖失眠頻跑廁所還看身心科 幸好她只是這毛病

2018-06-05 07:30

徐世榮將赴郵政物流園區舉牌抗議 質疑政府像強盜

2018-06-05 07:09

自己的木瓜自己救！美濃木瓜外銷新加坡

2018-06-05 09:19

影／北市萬安演習 演練中華電信遭飛彈攻擊迅速滅火修復

2018-06-04 16:09

獨／國內190萬糖尿病患 不到二成完整追蹤

2018-06-04 21:42

搶救香蕉 張花冠找貿易商外銷300公噸

2018-06-05 09:46

又在「搶救」蕉價 長遠產銷政策在哪

2018-06-04 23:34

全台都好熱！台北37.4度高溫 嘉義36度

2018-06-05 12:58

故宮博物院人事異動 彭子程接任南院處長

2018-06-04 19:05

離島航線虧損補貼 近3年暴漲

2018-06-05 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top