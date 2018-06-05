快搶！飛曼谷單程未稅價最低769元

2018-06-05 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



端午連假、暑假旅遊旺季到！易遊網「66旅遊節」今天中午展開，旅遊商品下殺6折起，包括香港3天自由行買一送一、曼谷自由行5天含稅8666元起，還有酷鳥機票飛曼谷單程未稅價最低769元，消費滿萬最高還送600元。

易遊網表示，近年自由行趨勢漸增，66旅遊節推出眾多優惠自由行及零件商品，例如「香港自由行3天」買一送一，揪伴同行超激省；「曼谷自由行5天」含稅8666元起，再送丹能莎朵水上市場一日遊；「釜山自由行5天」含稅8700元起，第2人再減1666元；「新加坡自由行4天」萬元有找；「東京自由行5天」含稅1萬666元起，端午連休出發，限量發售。

易遊網表示，機票部份，由酷鳥推出96折優惠，飛曼谷單程未稅僅769元起；國泰29個航點也祭出優惠價，亞洲最低未稅價4200元起，歐美航點未稅價最低1萬2360元起；另外日本東北計劃票含稅價4天5999元起。國外訂房則祭出「東京上野飯店」每晚1633元起；「首爾明洞蒂瑪克格蘭德酒店」連住3晚送1晚；2017新開幕「曼谷素坤逸X2氛圍酒店」每晚1667元起；「香港迪士尼探索家渡假酒店」挑戰市場最低，每晚5860元起

為解決自由行旅客大小事的當地旅行體驗，包含一日遊程、票券、租車等，易遊網「沖繩租車5人座4天」祭出市價5折，2100元起；「日本全九州SUNQ PASS 3日券」、「伏見稻荷大社+清水寺+金閣寺+嵐山一日遊」第2人享66折；「曼谷水上市場+美功鐵道+樹中廟+碼頭夜市一日遊」，含中文導遊僅799元起。

國內旅遊部分，季節限定「環島之星．台東熱氣球嘉年華2天」，搶先卡位每人6900元起；「清境農場‧小小牧羊人親子夏令營豐富2天」5750元起，再贈德國HAPE玩具；「澎湖喜來登3天」下殺至8950元起，加碼再升等港景房；寧靜奢華的輕旅行，可選擇「日月潭涵碧樓輕鬆2天」搭乘環島之星，再送涵碧樓無菜單晚餐，價格8366元起。