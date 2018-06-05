伸手不見五指 小心是眼中風

2018-06-05 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



小心眼睛也會中風，尤其有高血壓、高血糖、高血脂，更是高危險群，苗栗縣頭份市為恭醫院今天分享病例提醒注意。

為恭紀念醫院指出，60歲陳陳姓果農修剪果樹時，左眼視力突然變模糊，但因為不會痛、工作又忙，當下不以為意，認為可能太累了，睡一覺就會好，沒想到隔天起床，視力更加惡化，甚至將手伸到眼前，也分不清有幾隻手指，趕緊求診。

檢查左眼視力僅剩眼前15公分，僅看得見手晃動，分不出幾根手指，眼底瀰漫性的視網膜出血，並有明顯黃斑部水腫，血管螢光攝影發現視網膜微血管無反應，診斷是「缺血型視網膜中央靜脈阻塞」，俗稱眼中風。

為恭紀念醫院眼科醫師奚道鈞表示，陳姓果農眼內注射抗血管內皮細胞生長因子藥物治療，並會診內科控制高血壓，3個月後視力由原先的「伸手不見五指」，有效改善提升到0.6，呼籲有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病患者，最好定期檢查眼睛。