宜蘭興中國中明年恐停辦 家長哭求孩子怎麼辦

2018-06-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



5月20日宜蘭縣興中國中被宜蘭縣政府因學生人數、教育成本等理由告知將於明年停辦，引起師生及家長反彈。國民黨立委柯志恩上午舉辦「公校『被停止』辦學，教育部該如何監督？」公聽會，請教育部、宜蘭縣教育處說明停辦理由，教育處回應，停辦的規畫還未正式啟動，學生受教權的保障絕對是未來主要的考量選項。

宜蘭縣教育處國教輔導員林武聰表示，外界對宜蘭縣政府有非常多誤解，「學生受教權的保障絕對是我們未來主要的考量選項」。教育處的公文都只我們對內部評估的一個程序，先跟校內教職員做溝通說明，但卻被解讀為一紙公文就要停辦學校。

林武聰強調，我們停辦的規畫還在宜蘭縣政府的內部程序，未正式啟動。對於最後會不會啟動，教育處會針對所有主客觀因素做為最後的決定。

教育部次長林騰蛟表示，停辦學校會根據停辦準則相關規定，踐行辦理專案評估及召開學區公聽會，並將專案評估結果連同公聽會記錄送所屬教審會審議，經審議通過後，報送教育部備查等程序，以保障學生受教權。教育部亦將審慎對於是否合於程序等於已檢視，保障學校師生權益。

興中國中家長代表楊曉鈴表示，她的兒子是慢飛天使，要到大學校上課是很困難的事，那邊的老師曾告訴她，她的孩子只能靠自己的努力。楊曉鈴說，兒子是從小學直升的上來的，這間國中有很多了解他、認識他的朋友，可以理解他的行為，但到了大學校她要如何去跟人家解釋，要求人家包容？「興中國中對我來說是很重要的一個家」。

興中國中家長代表官慧珍哭著說，21日女兒才告知她學校要停辦了，「媽媽，怎麼辦？」我們的受教權被剝奪了！我們只是想要讓小孩有公平、安定的受教權，希望大家可以幫助我們，讓我們學校繼續辦下去。

全教總前秘書長羅德水表示，大家可以了解因為少子女化導致有些學校要退場，但到底能不能用教育成本太高作為退場理由？興中國中案例令人匪夷所思，從廢校的念頭就充滿了陰謀論和黑箱作業，如果讓未來真的停辦，恐怕變成一個廢校指標。

新北市貢寮區澳底國民小學校長李延昌則表示，他來自於偏鄉，認為教育有一個很重要的理念，「學校是為孩子而存在，不是為了大人」，任何學校的存在應該以孩子的優先權來思考，而不是考慮到人數。