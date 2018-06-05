改變台灣農業 愛文芒果之父鄭罕池10日公祭

2018-06-05 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



愛文芒果文父鄭罕池6月1日中午病逝在台南玉井家中，享年89歲，訂10日上午7點40分舉行公祭告別式，鄭罕池生前從不居功，家屬也低調，行政院長賴清德在擔任台南市長時，頒給鄭罕池第一面台南市榮譽市民，也在臉書表達不捨並表揚鄭罕池對台灣農業貢獻，台南市政府將在告別式褒揚鄭罕池對農業的貢獻，也會在今年台南國際芒果節開幕典禮播放鄭罕池紀錄片，讓大家在享受愛文芒果美味時，也要記得鄭罕池的無私付出。

前台南縣長蘇煥智在98年設立「台灣第一棵愛文芒果老欉誌」，才喚起外界更多人知道愛文芒果之父鄭罕池的故事，玉井國小也在102年出版「盛夏紅寶石」繪本，鄭罕池在民國51年引進愛文芒果栽種，當時農復會技正陸芝琳找他說，「這個水果可以改變台灣農民」，鄭罕池也想要翻轉家鄉斗六仔貧窮命運，加上無私開放果苗及大力推廣，愛文芒果改變台灣農業。

鄭罕池生前接受採訪時說，引進愛文芒果到斗六仔栽種，因斗六仔有曾文溪、後旦溪阻隔，政府設立「芒果專業區」後才獲興建兩座橋梁，改善對外交通，後來102年斗六仔中正橋拓寬重建通車，鄭罕池在典禮上更是笑開懷說「有生之年終於看到道路拓寬，太開心了」。

民國43年當時的農復會技正陸芝琳從美國佛羅里達州引進3、40種芒果品種，由嘉義農業試驗所選愛文、鳳山試驗所選海頓，觀察7年。嘉義試驗所在全省找11處「母樹園」試種愛文芒果，1公頃各種100株；一開始玉井斗六仔缺水又交通不便，沒被選中，鄭罕池主動爭取，第一次試種100株，但隔年遇到嚴重霜害全運覆沒，只存活4株，其他地點則全軍覆沒。

鄭罕池說，當時陸芝琳來找他，只說了一句「這種水果可以改變台灣農民」，他決定再種100株，隔年存活的4株先開花結果，讓他信心大增，試種成功後，農林廳在鄭罕池老家舉行「愛文芒果栽種成功發展會」，鄭罕池沒靠賣種苗賺大錢，反而大力推廣，有人偷剪枝條，他說「大家都種，就不會有人來偷剪」。